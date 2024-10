Edilizia, in Italia 17,5 milioni di case vecchie e inefficienti

Che la situazione dell’edilizia nel nostro paese non sia rosea, non è una novità. Nonostante anni di vituperato Superbonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, sismabonus, ecobonus, ecosismabonus, supermegaextrasismabon… (no, forse quest’ultimo no), i dati che riguardano lo stato di efficienza e ammodernamento degli edifici fotografano una situazione critica. Le ultime rilevazioni vengono pubblicate questa mattina da Confartigianato, secondo cui sono circa 17,5 milioni le case vecchie e inefficienti presenti sul suolo italiano.





La ricerca

Dallo studio sulla transizione green degli edifici, presentato oggi a Milano all’evento di apertura della ‘Settimana per l’energia e la sostenibilità’, emerge che il 68% delle abitazioni in Italia (circa 17 milioni e mezzo su 25,7 milioni) non rispetta i parametri di efficienza e risparmio energetici previsti dalla Direttiva Case Green emanata dal Parlamento Europeo lo scorso 12 marzo e recepita dagli stati dell’Unione. L’Italia deve dunque “correre” per raggiungere questi traguardi, scrive in una nota Confartigianato.

Le case che presentano condizioni lontane dai parametri Ue sono state costruite, nella maggior parte dei casi, prima del 1980. Il 51% di queste si colloca nelle classi energetiche meno efficienti: F e G.





I dati regionali

Dalla ricerca emerge che il maggior numero di abitazioni vecchie (costruite prima del 1980) si trova nelle seguenti regioni: Lombardia (2.973.768), Lazio (1.782.175), Piemonte (1.463.157), Campania (1.452.177) e Sicilia (1.391.972).

Se non consideriamo l’età delle case, ma valutiamo solo le zone con le peggiori prestazioni energetiche degli immobili, emerge una classifica diversa: si supera la media italiana del 51,8% di edifici classe F e G nel Lazio (65,6%), in Liguria (63,3%) e in Toscana (62,2%). A seguire Umbria (61,7%), Molise (61,5%), Puglia (60,1%), Calabria (57,8%), Sicilia (57%), Emilia-Romagna (56,7%), Basilicata (54%). Tra le province meno virtuose sotto questo aspetto spiccano Rieti (78,8%), Enna (74,9%), Isernia (72,4%), Frosinone (71,3%), Genova (69,9%), Terni (69,7%), Viterbo (69,3%), Massa-Carrara (68,6%) e La Spezia (66,6%).