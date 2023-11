Eduscopio 2023: il liceo migliore d'Italia è il Nervi-Ferrari, a Morbegno in provincia di Sondrio

La migliore scuola superiore d’Italia si trova a Morbegno in provincia di Sondrio . E’ il 'Nervi-Ferrari', liceo scientifico delle scienze applicate – quindi con l'informatica al posto del latino. E questo emerge dalla ricerca redatta dalla Fondazione Agnelli, Eduscopio che stila la classifica delle scuole superiori nel nostro Paese in base ai risultati degli esiti universitari e lavorativi raggiunti dagli ex studenti. Ed è il secondo anno di seguito che il Nervi ferrari si aggiudica la palma. Il rapporto annuale nasce con l’intento di aiutare genitori e studenti nella scelta delle superiori, a seconda che si voglia continuare negli studi universitari o entrare nel mondo del lavoro, dopo il diploma. Nelle grandi città, a Roma, il podio dei licei lo occupano il classico Visconti e lo scientifico Righi. A Torino il Cavour è il miglior classico ma per lo scientifico un paritario l’Edoardo Agnelli dei Salesiani ha spodestato il liceo Galileo Ferraris. A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele sbaraglia i due concorrenti rappresentati dai licei classici Sannazzaro e Umberto I. In Lombardia si fa notare l'avanzata delle scuole di provincia, le migliori per trovare occupazione sono fuori dal capoluogo. Il miglio liceo classico è infatti il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo (Milano), che supera il Berchet e il paritario Sacro Cuore, sceso al terzo posto