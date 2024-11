Election Day, ecco i film e le serie tv da non perdere nel giorno delle elezioni americane

Oggi è il giorno delle elezioni americane: i cittadini Usa vanno alle urne per eleggere il loro 47° presidente, tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump. E mentre si attende l'esito delle elezioni, ecco sette film e due serie TV che trattano il tema delle elezioni negli Stati Uniti, passando attraverso diversi generi, dal dramma alla commedia.





I FILM DA NON PERDERE

Il primo titolo da ricordare è Tutti gli uomini del presidente (1976), un film che racconta la famosa inchiesta dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein, interpretati da Dustin Hoffman e Robert Redford, che nel 1974 portarono alla luce lo scandalo Watergate, costringendo il presidente Richard Nixon a dimettersi. Al suo posto subentrò Gerald Ford, vicepresidente di Nixon. Nel 1993 è uscito The War Room, un documentario che segue la campagna presidenziale di Bill Clinton e Al Gore, concentrandosi sul lavoro degli spin doctor James Carville e George Stephanopoulos. Un altro film che esplora la corsa presidenziale di Clinton è I colori della vittoria (1999), con John Travolta, Emma Thompson e Kathy Bates, che racconta dietro le quinte della sua vittoria nel 1992. Quando la presidenza di Barack Obama era ancora lontana, nel 2003 è stato proiettato Head of State, una commedia satirica diretta e interpretata dal comico Chris Rock. Nel film, Rock è Mays Gilliam, un politico di un quartiere popolare di Washington scelto dai Democratici come candidato alla Casa Bianca per attirare i voti delle minoranze. Nel 2006, Robin Williams ha recitato nel film L'uomo dell'anno, dove interpreta Tom Dobbs, un conduttore di talk show che, spinto dalla curiosità del pubblico, decide di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, fondando un movimento popolare. Tra i titoli da non perdere ci sono anche Swing Vote - Un uomo da 300 milioni di voti (2008) e Le idi di marzo (2011). Nel primo, Kevin Costner interpreta Bud Johnson, un barista che si ritrova improvvisamente al centro dell'attenzione nazionale quando il suo singolo voto diventa decisivo per l'elezione del nuovo presidente. Nel secondo, George Clooney, regista e protagonista, racconta gli intrighi politici che accompagnano le primarie democratiche in Ohio, incentrandosi sul segretario stampa interpretato da Ryan Gosling, che scopre la faccia oscura della politica.





LE SERIE TV DA NON PERDERE

Passando alle serie TV, House of Cards è un must: sei stagioni e 73 episodi che seguono Frank Underwood (Kevin Spacey), un politico ambizioso che, dopo essere stato escluso dal ruolo di segretario di Stato, inizia una spietata scalata al potere, supportato dalla moglie Claire (Robin Wright) e dal fidato Doug Stamper (Michael Kelly). Il format si distingue per la rottura della quarta parete, con Underwood che rivolge direttamente la parola al pubblico. Dopo le accuse di molestie sessuali nel 2017, Spacey non ha partecipato all’ultima stagione. Infine, Scandal (2012-2018), con Kerry Washington nel ruolo di Olivia Pope, una consulente di crisi che si occupa di proteggere l'immagine pubblica dei potenti degli Stati Uniti. La serie, che si sviluppa su sette stagioni e 124 episodi, esplora anche la complicata relazione amorosa tra Olivia e il presidente Fitzgerald Grant (Tony Goldwyn), tra scandali, intrighi politici e crisi internazionali.