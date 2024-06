Elena Beccalli prima donna alla guida dell'Università Cattolica di Milano. I complimenti di politica e imprese

I COMPLIMENTI DELLA POLITICA

Congratulazioni sono giunte dal mondo della politica, delle imprese e della Chiesa. "Mi complimento con la professoressa Elena Beccalli. È donna tenace, estremamene preparata e dal grande spessore culturale: sono convinto che saprà onorare al meglio un ruolo di straordinaria importanza per il mondo universitario e in generale per la nostra società" ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Un'altra donna a capo di una università" ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Congratulazioni e buon lavoro". Anche il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ha espresso il "caloroso augurio di buon lavoro alla rettrice" a nome delle imprese del terziario. Per Sangalli, la nuova rettrice della Cattolica "raccoglie l'eredità importante del rettore Franco Anelli". "Con lei, Milano ha 4 donne al vertice delle sue università: un segnale positivo che arriva dalla nostra città sull'importanza delle donne in ruoli apicali" ha sottolineato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a nome dell'episcopato italiano, ha rivolto "vive congratulazioni" a Beccalli". "Dalle parole rivolte oggi al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo - ha detto Zuppi - emerge con chiarezza il percorso in cui guiderà l'intera comunità accademica nei prossimi anni: nella fedeltà alla storia, ai principi e ai valori costitutivi dell'Università, saprà guardare con positività alle sfide che il presente pone per disegnare un futuro ricco di dialogo e confronto, creando reti e alleanze strategiche".