Elezioni Midterm 2022 tra new entry e conferme. Le vittorie e i testa a testa tra democratici e repubblicani

E’ un viaggio attraverso i volti e le storie di chi ce l’ha fatta alle elezioni Midterm 2022. Ci sono tante prime volte, tanti profili che -con questo voto- hanno fatto la storia dei territori in cui si erano candidati. Alle 4,00 del mattino (in Italia) l’onda rossa dei repubblicani avanza alla Camera, mentre al Senato la situazione resta più in bilico. Ma conosciamo facce e storie dei protagonisti emersi fin qui.

DEM CONQUISTA SEGGIO CAMERA, E' PRIMO GENERATION Z

Il 25enne democratico Maxwell Alejandro Frost vince in Florida e conquista un seggio alla Camera, divenendo il primo membro della generazione Z a ottenere un posto al Congresso. Attivista per la giustizia sociale, Frost è un ex componente di March For Our Lives, il movimento che chiede controlli più stringenti sulle armi nato dopo la strage alla scuola di Parkland.

PRIMA DONNA GAY GOVERNATRICE MASSACHUSETTS

La democratica Maura Healey è la prima donna e la prima candidata apertamente gay ad essere eletta governatrice del Massachusetts. Lo riporta l'Associated Press. Healey ha sconfitto il candidato repubblicano sostenuto da Donald Trump Geoff Diehl.

PRIMO SENATORE CHEROKEE IN QUASI 100 ANNI

Il repubblicano Markwayne Mullin sarà il primo senatore dei nativi americani in Oklahoma in quasi 100 anni. Lo riferisce la Cnn. Mullin è il secondo Cherokee a rappresentare l'Oklahoma dopo Robert Owen dal 1907 al 1925.

EX PORTAVOCE TRUMP DIVENTA GOVERNATRICE ARKANSAS

La repubblicana Sarah Huckabee Sanders, l'ex portavoce della Casa Bianca di Donald Trump, vince in Arkansas e diventa la governatrice dello stato. Secondo le proiezioni dei media americani, Huckabee Sanders ha battuto Chris Jones.

MARYLAND, ELETTO PRIMO GOVERNATORE AFROAMERICANO

Wes Moore è diventato il primo governatore afroamericano del Maryland, secondo le proiezioni dei media americani. La vittoria di Wes, che sarà il terzo governatore afroamericano di tutti gli Stati Uniti, riporta i democratici alla guida dello stato dopo i due mandati del repubblicano Larry Hogan. Il democratico ha sconfitto il candidato repubblicano Dax Cox, un deputato di estrema destra che aveva avuto l'endorsement di Donald Trump.

REPUBBLICANA PRIMA DONNA ELETTA AL SENATO IN ALABAMA

La repubblicana Katie Britt è diventata la prima donna ad essere eletta al Senato in Alabama, un traguardo storico per lo stato del sud. Lo riporta l'Associated Press. Britt prende il posto del repubblicano Richard Shelby di cui era assistente.