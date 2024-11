Elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria, ecco l'affluenza aggiornata, gli orari e i candidati

Sono appena stati resi noti i primi dati sull'affluenza delle elezioni regionali. Si vota in Emilia Romagna e in Umbria. Per l'Emilia-Romagna, il dato è in calo rispetto all'affluenza del 2020. Discorso valido anche per l'Umbria, dove la quantità di elettori è diminuita.





I dati sull'affluenza in Emilia-Romagna e Umbria alle 12

Per l'Emilia-Romagna, il dato alle ore 12 è del 11,5%, in calo rispetto all'affluenza del 2020, quando alle 12 si era recato ai seggi il 23,44% degli elettori. Resi noti anche i dati relativi all'Umbria: alle 12 l'affluenza registrata è del 9,48%, in calo rispetto al 2019, quando alle 12 si era fermata al 19,55%. Tuttavia, a differenza delle precedenti elezioni regionali che si sono svolte in un'unica giornata, in questo caso si vota anche domani.





Orari e candidati

Urne aperte, in entrambi i casi, fino alle 23 di oggi e domani, dalle 7 alle 15. In Emilia-Romagna si vota in anticipo per le dimissioni del presidente uscente Stefano Bonaccini. I candidati sono quattro: Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista, e il civico Luca Teodori. In Umbria i candidati sono nove: in pole position, la presidente uscente Donatella Tesei per il centrodestra e la sindaca di Assisi Stefania Proietti per il centrosinistra.