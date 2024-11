Elezioni Usa, seggi aperti lungo sei fusi orari. Gli ultimi comizi di Harris e Trump

Dopo una campagna elettorale infuocata, il ritiro di Joe Biden, la discesa in campo degli Obama, frecciatine a colpi di fast food e spazzatura, il conto alla rovescia è finito: gli Stati Uniti si preparano ad eleggere il 47esimo presidente della loro storia. I primi seggi hanno aperto in Vermont alle 5 ora locale, sulla costa Est. Di ora in ora, lungo sei fusi orari, gli elettori saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza. 82 milioni di americani lo hanno già fatto, con il voto anticipato per posta o in presenza. E proprio l'affluenza sarà uno dei fattori decisivi in questa tornata, visto il testa a testa tra i due candidati. Le prime chiusure sono previste all’1 della notte italiana, e presumibilmente le prime indicazioni sul nuovo inquilino della Casa Bianca potrebbero arrivare già domani mattina.





GLI ULTIMI COMIZI

” ha detto Kamala Harris nel suo comizio finale a Philadelphia, in Pennsylvania, uno degli Stati più in bilico. ", ha aggiunto la candidata democratica, sul palco con Ricky Martin, Lady Gaga e Oprah Winfrey, che hanno espresso il loro sostegno, aggiungendosi a star del calibro di Bruce Springsteen e Taylor Swift. Ha chiuso la campagna in Michigan, invece, Donald Trump.ha dichiarato il tycoon, che dalla sua ha il miliardario Elon Musk, che per sostenerlo ha lanciato anche una lotteria elettorale da un milione di dollari al giorno, e artisti come Mel Gibson e Kanye West.



INGENTI MISURE DI SICUREZZA

Una partita aperta, che giunge a conclusione con i sondaggi che vedono i due candidati ancora, sostanzialmente, appaiati. Intanto sono ingenti le misure di sicurezza, messe in campo nel timore di tensioni. L'allerta è massima intorno alla Casa Bianca, blindati anche Capitol Hill e la residenza di Kamala Harris.