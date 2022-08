Elodie e Andrea Iannone insieme? Spunta un'indiscrezione dopo la vacanza in Sardegna

Il nuovo gossip dell'estate? Forse sì, ma non c'è ancora nessuna conferma per adesso. Sembra, da rumors, che Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen Rodgriguez) facciano coppia da qualche tempo. Condizionale d'obbligo perché non c'è ancora alcuna certezza. L'indiscrezione, però, sta girando molto in Rete. Loro, che sembrano la coppia che non t'aspetti, escono da due storie d'amore: Elodie è stata fidanzata con Marracash mentre Iannone per diverso tempo è stato legato a Belen Rodriguez. Lo scorso anno è sbarcato a "Ballando con le stelle", il programma di Milly Carlucci in onda su Rai1.

LE VACANZE DI ELODIE

Elodie è stata in vacanza in Sardegna con un gruppo di amici, tra cui Rossella Fiamingo e Diletta Leotta. Ma si parla di gossip nel gossip perché per la prima volta insieme su Instagram vengono "pizzicati" la Leotta e il suo nuovo compagno, Giacomo Cavalli. Poi ecco spuntare anche Andrea Iannone ed Elodie. Qualcuno parla di una cena romantica a Porto Cervo, cosa ci sarà di vero?

IL PASSATO SENTIMENTALE DI ANDREA IANNONE

Prima Belen Rodriguez, che in passato è stata fidanzata con Iannone, poi un flirt con Soleil Sorge e con la modella Carmen Rodriguez. Storie veloci, lampo. Nulla di più. Per quanto riguarda Elodie, invece, c'è alle sue spalle una storia d'amore con il rapper Marracash. Tutto, però, è finito la scorsa estate e sembra che i due siano in ottimi rapporti.