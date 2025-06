Emergenza maltempo, ancora in migliaia senza elettricità

Teramo decine di turisti e residenti sono bloccati da 4 giorni a causa della neve

Continua l’emergenza maltempo in molte zone del Centro Italia, con migliaia di persone senza elettricità, nelle Marche e in Abruzzo. In provincia di Teramo decine di turisti e residenti sono bloccati da 4 giorni a causa della neve.

