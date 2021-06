Enrico Nigiotti in diretta a RTL 102.5: “Sono stato in ritiro a Capraia per trovare nuove ispirazioni”

Il nuovo singolo “Notti di Luna” di Enrico Nigiotti segna il debutto del cantautore con l’etichetta discografica Polydor/Universal Music Italia.





“La canzone ‘Notti di Luna’ è nata durante un mio ritiro a Capraia, nel secondo lockdown, ho deciso di andare a vivere su un’isola per trovare nuove idee, per non restare in casa a pensare al passato, sono stato con i miei amici pescatori per trovare nuove ispirazioni sono stato tutto l’inverno là e ho vissuto di natura, di quello che poi in città è difficile vivere, all’aria aperta”. Enrico Nigiotti racconta la nuova canzone e il suo periodo sull’isola di Capraia.





“La cosa bella è il silenzio, c’è solo il rumore di fondo dell’acqua del mare e il paesaggio immenso, il silenzio è una voglia di assorbire di più le emozioni che ti danno certe cose, che per me erano rare, senza mare non riuscirei a stare”.

“In quel periodo ho scoperto tante parti di me, ho capito tante cose e parti diverse delle sensibilità. Ho scritto ‘Complici’ con Gianna Nannini, quando le ho mandato il provino la canzone si chiamava ‘Semplici’, poi me lei me l’ha rimandata con un pezzo cantato dove c’era dentro la parola complici e lì ho capito che la canzone doveva cominciare con ‘complici’, lei è stata sempre molto carina con me, mi sento fortunato. Io ho cominciato con lei, le avevo aperto i concerti”.





Il tour nei teatri a novembre

“A novembre ci sarà finalmente il mio tour nei teatri, che vista la situazione avevamo dovuto rimandare, voglio tonare a suonare, voglio a lavorare. Già questa estate dovrebbe esserci qualche data, vorrei fare un mini tour acustico, per portare le mie canzoni in modo più intimo, così come nascono, è una cosa che avrei sempre voluto fare”.





Progetti futuri

“Ho deciso di scrivere in modo libero e di non darmi scadenze, non voglio avere fretta, voglio che siano le canzoni che mi vengono a cercare invece che essere io a rincorrerle”. Così conclude Nigiotti la sua intervista in diretta su RTL 102.5.





Nel corso della sua carriera ha scritto brani per artisti come Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Fra i suoi più grandi successi, “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).

Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2015 nella categoria “Giovani” con “Qualcosa da decidere”, nel 2019 con il brano “Nonno Hollywood” (certificato oro), con il quale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e contenuto nell’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…”, e nel 2020 con il brano “Baciami Adesso”.