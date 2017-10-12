Enrico Ruggeri, I nostri due party a Torino e Milano

Enrico Ruggeri: "I nostri due party a Torino e Milano"

Redazione Web

12 ottobre 2017, ore 07:00

Il cantautore presenta a RTL.it i concerti del 24 ottobre a Torino e il 6 novembre a Milano

"Decibel Party" per "festeggiare il 2017 ricco di sorprese ed emozioni". Così Enrico Ruggeri ci presenta i due concerti evento coi Decibel del 24 ottobre a Le Roi Torino e il 6 novembre al Fabrique di Milano.
Com'è nata l'idea di trasformare due concerti speciali in due party?
Volevamo chiudere questo 2017 pieno di sorprese in un modo così bello e divertente e quindi abbiamo pensato a Milano e Torino di fare due eventi speciali come questi.

Con quale criterio avete selezionato gli ospiti che verranno a Torino e Milano?
Non ci saranno ospiti in senso tradizionale. E' una abitudine un po' stucchevole, uno invita l'altro ad un concerto e l'altro ricambia il favore. Sul palco ci saranno delle persone che hanno dei punti in comune con noi. Nulla di precotto e precostituito.

Qual è il bilancio di questa riuscita e tanto attesa reunion? Cosa avete riscoperto di voi stessi dopo tanto tempo sul palco?
E' un bilancio molto positivo: eravamo partiti non per riempire gli stadi ma giocare tra noi e per la musica abbiamo fatto una quarantina di concerti.

Cosa avete riscoperto di voi stessi dopo tanto tempo?
Di noi abbiamo scoperto che la rabbia era superiore a quando avevamo vent'anni e il piacere di stare insieme sul palco fa tenerezza ma è stato un grande piacere.

