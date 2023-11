Entro metà del 2024 Milano dirà stop alle auto nel centro della città, lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala

Continuare a spingere per un città meno inquinante, a partire dal traffico privato . È questo l'obiettivo presentato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, come riporta l'agenzia Ansa, a margine del convegno "Il Verde e il Blu Festival" che si sta svolgendo nel capoluogo lombardo. " Il cambiamento non è un'utopia , cambiare il modello di sviluppo non è un'utopia ed è qualcosa di molto milanese. Il problema è quale sviluppo sia possibile. È chiaro che la transizione richiede impegno e bisogna pensare, ovviamente, a chi è in difficoltà quando si prendono decisioni, ma cercare di cambiare le cose non è per l'elite , per i radical chic, ma è per tutti. Noi, come Milano, dobbiamo essere pionieri e avere il coraggio e il buonsenso di fare le cose".





La chiusura del traffico nel Quadrilatero allargato