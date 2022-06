Esordio con pareggio per l'Italia in Nations League, a Bologna è 1-1 con la Germania

Bologna ha tenuto al debutto in Nations League la nuova Italia di Roberto Mancini. Allo stadio Dall'Ara è stato 1-1 contro la Germania. Con gol di Pellegrini e Kimmich. Gli azzurri erano chiamati al riscatto dopo la dura sconfitta contro l'Argentina e le polemiche che erano seguite. La squadra di Mancini è scesa in campo forse un po’ timorosa, infatti, nel primo quarto d'ora è stato dominio tedesco, poi pian piano gli azzurri sono cresciti e hanno cercato le soluzioni per arrivare al gol. Guidati da Scamacca, hanno cominciato a pressare gli avversari e al 35esimo lo stesso giocatore del Sassuolo ha mandato la palla sul palo sinistro. Due minuti dopo è stato Frattesi a tirare verso la porta, non vedendo proprio Scamacca che si trovava in zona più favorevole, tirando alto sopra la porta.





Il secondo tempo

La seconda frazione di gioco si è aperta con gli azzurri più decisi e infatti trovano il gol del momentaneo vantaggio al 70 con Pellegrini, complice un assist di Gnonto. Passano solo tre minuti e la Germania pareggia con Kimmich che appoggia in rete un pallone che è rimbalzato sui suoi piedi per l’1-1. La rete dei tedeschi è stata convalidata dall’arbitro dopo aver consultato la Var per un tocco di mano. Chiude all’attacco l’Italia, ma il risultato non cambia.





Il commento di Mancini

“Abbiamo sofferto all'inizio, ma i miei sono stati bravi, giocando una partita alla pari con una grande nazionale", sono le parole pronunciate dal Ct Roberto Mancini al termine della partita pareggiata con la Germania. Oggi Mancini ha fatto esordire sei giovani. Queste ancora le sue parole: “Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra, ci sono giovani bravi e io li faccio giocare. Oggi, sono stati bravi perché non era facile: la Germania è una delle squadre più forti. Il risultato non cambia nulla, la strada e' lunghissima”. Gli azzurri torneranno in campo martedì 7 giugno contro l'Ungheria