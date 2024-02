Esplosione per fuga di gas in una palazzina di Torre del Greco, morti due anziani coniugi Photo Credit: agenziafotogramma.it

UNA ESPLOSIONE NELLA NOTTE

Erano le due di notte, tutti dormivano, nessuno ha sentito l’odore di gas diffondersi. All’improvviso un boato, poi il crollo di una parete. Due anziani sono morti, probabilmente nel sonno, senza accorgersi di nulla. Si chiamavano Rodolfo Iovane ed Anna Pagano, 77 e 75 anni, travolti dalle macerie mentre erano a letto. Un’altra donna è ferita, in gravi condizioni; è stata soccorsa dal personale del 118 poi portata con urgenza al reparto “gravi ustionati” dell’ospedale Cardarelli di Napoli; si tratta di Rosa Pagano, sorella di una delle vittime, ha 82 anni.

FUGA DI GPL DA UNA CUCINA

Tutto è avvenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in una palazzina in via Valpolicelli, una strada che porta alle pendici del Vesuvio. Secondo i primi accertamenti condotti dai Vigili del Fuoco, la fuga di GPL dovrebbe essere partita dall’appartamento al primo piano confinante con quello delle vittime. La loro camera da letto confinava con la cucina dell’abitazione dove si è verificato il problema con il gas.