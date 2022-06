Estate! I motivi per amare questa stagione, rispetto alle altre

L’estate ci piace. Per tantissimi motivi e qui elencherò i principali. E’ la stagione in cui ti senti in vacanza anche se resti in città. Aumentano le possibilità di fare nuove amicizie, tra cinema all’aperto, festival e concerti (Finalmente! Dopo questi due anni horribilis). Si fa più movimento e si mangia più sano.

L’ESTATE FA BENE ALL’UMORE

C’è una ragione scientifica per cui d’estate ci sentiamo meglio. Le tante ore di luce in più, rispetto alle altre stagioni, stimolano la serotonina che non a caso è definito “l’ormone della felicità”. Questa preziosissima molecola aiuta il buonumore, regola l’appetito determinando un precoce senso di sazietà e sincronizza il ciclo sonno-veglia. Tutto questo si traduce in una generale sensazione di benessere. Una positività che si riflette in quel desiderio di stare all’aria aperta, di tavolate con gli amici, di passeggiate in riva al mare. In parole povere fa buio più tardi, ci viene voglia di uscire e stare in compagnia.

L’ELOGIO DEL MARE

C’è prima di tutto il profumo che ti assale subito, appena lasci il fresco dell’aria condizionata dell’automobile. L’aria di mare è calda e salata e mi scopro ogni volta a respirare a pieni polmoni, come se fino ad allora non l’abbia fatto davvero. Il mare è sinonimo di tintarella, che fa più bella la pelle a patto di proteggerla prima e dopo l’esposizione con creme e filtri. Ma vuoi mettere anche il piacere di leggere un bel libro sotto l’ombrellone oppure concedersi un pranzo a base di pesce in riva al mare? Vale in vacanza ma anche se ci si può concedere una sola giornata di mare, per staccare dalla routine.