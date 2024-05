Europa e Conference League: La Roma crolla con il Leverkusen, pareggio tra Marsiglia e Atalanta, vittoria nel finale per la Fiorentina

ROMA-BAYER LEVERKUSEN 0-2

Troppo Bayer Leverkusen per la Roma di De Rossi che si arrende ai tedeschi campioni di Germania. La squadra di Xabi Alonso ha meritato la vittoria giocando un ottimo calcio e dimostrando che 46 partite consecutive senza sconfitte non sono una casualità. La Roma è apparsa stanca e incapace di reagire allo svantaggio iniziale. La prima vera occasione della partita però è per la squadra della capitale, al 24esimo minuto su un cross di Paredes, Lukaku stacca di testa ma la palla si stampa sulla traversa. Dopo 4 minuti arriva il vantaggio dei tedeschi: brutto errore di Karsdorp che passa praticamente la palla a Grimaldo vicino all'area di rigore, cross in mezzo e Wirtz con la porta spalancata non può sbagliare. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con il Bayer che tiene il possesso del pallone fino a quando Andrich al 73esimo scarica un destro fortissimo da fuori area sotto l'incrocio dei pali, non può nulla Svilar e risultato che va sul 2-0. La Roma ci prova con Azmoun e Abraham che però sotto porta sono troppo imprecisi e non riescono ad accorciare le distanze. Giovedì prossimo in Germania ci sarà il ritorno ma per la Roma sembra una missione impossibile.





MARSIGLIA-ATALANTA 1-1

Partita equilibrata e con un gran ritmo al Velodrome di Marsiglia, i francesi escono dal campo però con qualche rimpianto in più rispetto ai bergamaschi avendo avuto diverse occasioni per segnare il secondo gol. Dopo 11 minuti la sblocca subito il solito Scamacca, lasciato tutto solo all'interno dell'area di rigore, stop e tiro di destro all'angolino che porta la Dea in vantaggio. Il Marsiglia però reagisce subito e dopo 9 minuti arriva il gol del pareggio con Mbemba, il congolese non viene pressato al limite dell'area di rigore e non ci pensa due volte: tiro a giro, poi la palla si stampa sul palo ed entra in rete. Nel secondo tempo il Marsiglia gioca meglio, l'Atalanta soffre ma riesce a difendersi e a mantenere il risultato invariato complici anche un errore grossolano di Aubameyang davanti al portiere e una gran parata di Musso che salva il risultato. Giovedì prossimo il ritorno a Bergamo, risultato apertissimo.





FIORENTINA-CLUB BRUGGE 3-2

Partita spettacolare al Franchi, tanti gol, tante azioni, ma è la Fiorentina che nel recupero trova il gol vittoria. La sblocca subito la Viola dopo 5 minuti grazie a un gran tiro a giro da fuori area di Sottil. Al 17esimo su calcio di rigore pareggia il Brugge con Vanaken ma sul finire del primo tempo è il gallo Belotti a riportare in vantaggio la Fiorentina con un sinistro all'interno dell'area. Nel secondo tempo nonostante l'espulsione di Onyedika, il Club Brugge riesce a pareggiare grazie al brasiliano Thiago, da lì in poi però è un vero e proprio assalto viola. Al 91esima mischia in area, Nzola prende il palo, poi la palla torna al centro e al secondo tentativo l'attaccante non sbaglia, Nzola segna il definitivo 3 a 2 che fa impazzire i tifosi della Fiorentina. Giovedì prossimo il ritorno in Belgio con i Viola che avranno due risultati su tre per raggiungere la finale.