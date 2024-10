Europa e Conference League: oggi in campo Roma, Lazio e Fiorentina

Elfsborg-Roma

Dopo l'abbuffata di Champions League, conclusa ieri con le vittorie di Juventus (contro il Lipsia) e Atalanta (contro lo Shakhtar Donetsk) e con la sconfitta del Bologna (a vantaggio del Liverpool) , oggi tornano in campotrasmetterà in diretta la radiocronaca integrale di, con calcio di inizio alle ore 21.00. In programma per l'Europa League anche Lazio-Nizza e per la Conference Fiorentina-The New Saints.L'obiettivo in casa Roma è soltanto uno: vincere stasera. I giallorossi di Ivan Juric sfidano in trasferta gli svedesi che sulla carta sono tra i più deboli della nuova Europa League a girone unico. Guai però a sottovalutare l'avversario, come detto esplicitamente dal mister croato: "Non siamo nel momento di abbassare il livello, attenzione e voglia del gruppo devono essere massimali". Nel primo turno Pellegrini e compagni non sono andati oltre il pareggio interno contro l'Atletico Bilbao. Anche per questo motivo questa sera servono i tre punti, per non perdere contatto con i piani alti della classifica. Sul fronte della formazione, dovrebbe partire titolare in attacco Shomurodov, facendo rifiatare Dovbyk. Panchina anche per Dybala, evidentemente non ancora al meglio. Sulla trequarti agiranno Pellegrini e Baldanzi, mentre in difesa è ballottaggio tra Mancini e Hummels.Contro il Nizza mister Baroni insegue la terza vittoria consecutiva, che consentirebbe alla sua Lazio di avere un po' di continuità di risultati. I biancocelesti una settimana fa hanno superato con un secco 3-0 la Dinamo Kiev, inaugurando con il piede giusto la nuova Europa League. Stasera non sarà semplice. L'allenatore dei francesi ha assicurato di aver "preparato qualcosa per metterli in difficoltà". In porta tornerà titolare Mandas, alla sua prima partita ufficiale della stagione. Il terzetto offensivo alle spalle di Castellanos sarà formato da Pedro, Tchaouna e Dele-Bashiru. Fischio di inizio alle ore 18.45.Si apre oggi la Conference League, con la Fiorentina unica italiana impegnata. Gli avversari arrivano dal Galles, dove hanno vinto tre titoli. L'allenatore Craig Harrison è sulla panchina del The New Saints da dieci anni: "Dopo 24 anni accediamo a una fase a gruppi. E vogliamo andare avanti. La nostra forza è giocare da tanto tempo insieme, la Fiorentina è più forte, l'abbiamo studiata". Palladino, alla ricerca di conferme dopo un inizio di stagione non esaltante (in campionato una sola vittoria in sei partite), cambierà molto in campo. In attacco Beltran davanti a Sottil e Ikonè, in mediana impostazione di gioco affidata alla coppia Adli-Mandragora. Fuori, ma pronti a subentrare a gara in corso in caso di necessità, Kean e Gudmundsson.