Europa League, allo Stadio Olimpico finisce 1 a 1 tra la Roma e l'Athletic Bilbao

AS ROMA - ATHLETIC BILBAO 1-1

Finisce 1 a 1 allo Stadio Olimpico tra As Roma e Athletic Bilbao. Il colpo di testa di Aitor Paredes al 40' del secondo tempo compromette la serata della Roma, che fino a quel momento sembrava gestire bene il suo debutto in Europa League. La rete dello spagnolo ha pareggiato il gol di Artem Dovbyk, segnato nel primo tempo, lasciando ai giallorossi un senso di frustrazione. Una buona occasione sfruttata solo a metà nel tentativo di riconquistare il proprio pubblico, che rovina in parte una prestazione nel complesso diligente e ben organizzata. Un esordio europeo che Ivan Juric avrebbe meritato di chiudere con un successo.





IL PRIMO TEMPO

Juric ha schierato Dybala e l'ucraino Dovbyk in attacco, mentre Lorenzo Pellegrini è rimasto ai box per un infortunio. Valverde, dall'altra parte, ha deciso di lasciare inizialmente in panchina Nico Williams, affidando la fascia sinistra a Djaló. I 60mila tifosi presenti all'Olimpico non hanno risparmiato critiche durante il riscaldamento, e la Curva Sud è rimasta in silenzio per i primi 15 minuti della gara. Nel frattempo, fonti vicine al club hanno smentito che Ryan Friedkin possa assumere il ruolo di CEO personalmente. I baschi, attualmente quarti nella Liga, hanno dimostrato fin dai primi minuti una forte personalità, avanzando spesso nella metà campo della Roma. Particolare attenzione è stata riservata a Dovbyk, ben conosciuto dalla difesa dell’Athletic, che ha raddoppiato la marcatura su di lui in diverse occasioni. La Roma ha cercato di arginare l'inizio energico degli avversari mantenendo il possesso palla, ma il pressing alto dei baschi ha reso difficili le ripartenze. Al 21', un lungo lancio dalle retrovie ha permesso a Dovbyk di liberarsi dai difensori centrali, ma l'uscita tempestiva del portiere Agirrezabala ha evitato il peggio. La Roma ha poi aumentato la pressione, ricevendo i primi applausi del pubblico. L’Athletic è stato costretto a difendersi con ordine, ma al 32' ha lasciato spazio sulla destra, dove Angelino è riuscito a inserirsi. Il suo cross perfetto è stato finalizzato da Dovbyk, che ha schiacciato di testa il pallone in rete, segnando il suo terzo gol consecutivo.