Europa League: la Lazio vede gli ottavi. Per la Roma un pareggio che sa di poco. In Conference, delusione Fiorentina Photo Credit: Fotogramma.it

UNION SAINT GILLOISE ROMA, 1-1

Serviva una vittoria alla Roma per dare slancio a una stagione fin qui poco brillante, invece, nel giovedì di Europa League, contro l'Union Saint Gilloise i giallorossi raccolgono un pareggio che sa di poco. A Bruxelles finisce 1-1: al gol di Mancini risponde Mac Allister, entrambe le reti su indecisioni dei portieri. Continua il momento opaco della formazione giallorossa che non vince in trasferta dallo scorso mese di aprile. E la panchina di Ivan Juric, già traballante dopo la sconfitta di Verona, non trova assestamento. La Roma gioca un primo tempo sottotono, reagisce nella ripresa e dopo il gol di Mancini sembra in controllo ma poi, una volta subito il gol del pareggio, nel finale, rischia addirittura la sconfitta. In Europa league ora i giallorossi hanno cinque punti dopo quattro partite e nella prossima giornata affronteranno a Londra il Tottenham.

LAZIO PORTO 2-1

Il poker è servito. La Lazio fa quattro su quattro battendo il Porto e prenota un posto negli ottavi di Europa League. Al fischio finale i biancocelesti possono sorridere non solo per la rete di Pedro, ancora una volta uomo della provvidenza a tempo quasi scaduto per un 2-1 che vanifica il pari di Eustaquio arrivato dopo il vantaggio firmato Romagnoli, ma anche per aver mantenuto il primo posto in classifica, unica a punteggio pieno dopo quattro giornate. Un successo, quello laziale, che permette agli uomini di Baroni di conservare il primato - unica squadra a collezionare solo vittorie in questa Europa League - e al tecnico di fare poker nelle prime quattro gare, impresa riuscita solo a Inzaghi prima di lui. Oltre che a mettere un piede e mezzo agli ottavi di finale senza passare per i playoff con la possibilità già concreta di prenotare il turno ad eliminazione diretta quando all'Olimpico, nella prossima giornata, arriveranno i bulgari del Ludogorets.

CONFERENCE: APOEL-FIORENTINA 2-1

Una Fiorentina con tanti cambi e senza carattere perde 2-1 a Cipro contro l'Apoel Nicosia, nella terza giornata della Conference League. I viola giocano un primo tempo molto sottotono, da dimenticare, rispetto alle ultime giornate. Così la squadra di casa, col passare dei minuti, acquisisce fiducia e consapevolezza. La formazione di Palladino, al contrario, non riesce a mettere in pratica le giuste contromisure. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Conference League si interrompe così la striscia positiva dei viola. Una serata, una partita, una prestazione, da dimenticare per l'undici di Palladino.