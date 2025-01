Europa League. La Lazio vince all'Olimpico e si qualifica agli ottavi di finale. Roma cade in Olanda, e sfuma l'accesso diretto agli ottavi

LAZIO - REAL SOCIEDAD 3-1

Non è un caso che la Lazio stia per chiudere al primo posto la fase a gironi di Europa League. L’ennesima conferma è arrivata dal match dell’Olimpico con gli spagnoli della Real Societad, annientati dopo poco più di mezz’ora. Il 3 a 1 finale sta persino stretto alla squadra di Baroni, che ha anche colpito due legni e nella ripresa ha giocato come se fosse un allenamento. A sbloccare il risultato, dopo appena cinque minuti di gioco, è stato il difensore Gila, che al termine di un’azione insistita, ha calciato di forza sotto la traversa. La doppia ammonizione di Munoz e il conseguente rosso, ha reso ancora più evidente la supremazia della Lazio, che subito dopo ha piazzato un micidiale uno-due con Zaccagni e Castellanos, in entrambi i casi assistiti da Nuno Tavares. L’unica nota stonata della serata proprio l’infortunio muscolare del portoghese, uscito nei minuti finali del primo tempo. Nella ripresa, la Lazio ha fatto accademia, restando spesso nella metà campo avversaria, senza affondare i colpi, se si eccettua per la traversa colpita da Pedro. In uno dei rari momenti di flessione, è arrivato il gol della bandiera della Real Societad, firmato da Barrenetxea. “Orgoglioso dei miei ragazzi”, ha detto a fine gara il tecnico della Lazio, Baroni. I biancocelesti chiuderanno questa cavalcata trionfale nel girone di Europa League (6 vittorie ed 1 pareggio) giovedì prossimo sul campo dei portoghesi del Braga. Dopo la qualificazione matematica agli ottavi di finale, anche il primo posto è vicinissimo: aritmeticamente serve un punto, ma in realtà anche in caso di sconfitta è quasi assicurato, visto il vantaggio della differenza reti rispetto alle squadre (Eintracht Francoforte e Atletico Bilbao) che potrebbero ancora agganciarla.