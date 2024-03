Eurospin RomaOstia Half Marathon, la corsa che da Roma punta al mare

Il sole di Roma, il vento sulle spalle e ventuno chilometri di asfalto, fino ad affacciarsi sul mare di Ostia. Sono le sensazioni della 49esima Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più partecipata di sempre, che si è tenuta questa mattina, come dal 1974. In campo runner italiani e internazionali, in un appuntamento fatto di sport ma anche di coesione e allegria, organizzato dal GSBRun in partnership con RCS Sports & Events. RTL 102.5 è stata la radio ufficiale.

BOOM DI PARTECIPANTI

Più di diecimila partecipanti, con numeri tornati ai livelli pre - pandemia. In forte aumento la partecipazione di atleti stranieri, più del 20% del totale degli iscritti. Ma a trionfare è stato solo uno: per la categoria maschile il keniota Emmanuel Wafula con un tempo di 1h01.10, di un solo secondo sopra al secondo classificato, l’etiope Teshager Bayelign Yezgaw. Completa il podio l’altro keniota, Kimakal Kipsambu, con il tempo di 1h01.20, suo nuovo primato personale. Per le donne si impone al primo posto la keniana Mary Ngugi con il tempo di 1h07.38, confermando prestazioni di livello altissimo mentre è impegnata nell’allenamento per la maratona di Boston. Segue la giovanissima etiope Tekle Mulat Godu, a 1h07.41. Terza classificata Caroline Korir, keniota, che su attesta a 1h09.01.

IL PERCORSO

Un percorso coreografico, interamente su asfalto, di 21,0975 chilometri partito dal Palazzo dello Sport e giunto fino alla rotonda di Ostia attraversando, con lievi saliscendi, il quartiere EUR e Via Cristoforo Colombo, l'arteria che congiunge Roma al suo mare. Un itinerario per lo più pianeggiante ma veloce, per questo amatissimo dai podisti, accorsi in gran numero. Soddisfazione è stata espressa da Laura Duchi, race director della RomaOstia e dall’Assessore allo Sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, che ha parlato di una RomaOstia “più internazionale e più in rosa di sempre”.

LO SPORT E LA SALUTE

Un'iniziativa importante anche perché ricorda il valore dello sport e dei corretti stili di vita per la salute, come ha spiegato il Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento del Policlinico Gemelli di Roma, che ha voluto correre in prima persona. Come ha fatto anche Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, partecipando alla mezza maratona a pochi mesi dal parto, dopo una lunga carriera agonistica.