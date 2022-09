F1: 24 gare ufficiali nel calendario del mondiale 2023. Sarà la stagione più lunga di sempre

LE DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FIA

Questo il commento del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che accompagna la pubblicazione del nuovo calendario: “La presenza di 24 gare nel calendario del Campionato mondiale di Formula 1 2023 è un'ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale. L'aggiunta di nuove sedi e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della FIA. Sono lieto che nel 2023 saremo in grado di portare la nuova era di corse emozionanti della Formula 1, creata dai Regolamenti FIA 2022, a una più ampia base di fan".







LECLERC: PECCATO NON AVER RIPRESO A MONZA

Charles Leclerc è stato ospite del podcast "Muschio Selvaggio" di Fedez e Luis Sal a pochi giorni dal secondo posto nel Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ferrari ha parlato dell'intero mondo all'interno della Formula 1, tornando anche sulla gara di Monza terminata dietro alla Safety Car: "Senza Safety Car almeno ci sarebbe stata una gara. E' un peccato non averla ripresa negli ultimi giri. Abbiamo tanta responsabilità, però sono consapevole di quanto sono fortunato a essere in questa situazione. E' quello che ho sempre sognato di fare, quindi sono molto felice anche se so che non sono lì per divertirmi". "Andare a mangiare qualcosa con un pilota rivale? Non lo faccio, ma lo farei. Dipende con che pilota - ha aggiunto Leclerc scherzando - Il collega più simpatico? Pierre Gasly è un amico vero. Andavamo in vacanza insieme quando eravamo più giovani, le nostre famiglie sono molto vicine. Ma ci sono altri piloti con cui vado a giocare a golf. Quando stiamo a casa però stacchiamo perché ci vediamo più di quanto vediamo le nostre famiglie".