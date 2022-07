F1, Sebastian Vettel annuncia il ritiro a fine stagione

Sebastian Vettel ha annunciato questa mattina il suo ritiro dalla Formula Uno al termine di questa stagione . Quattro volte campione del mondo, al volante della Red Bull, dal 2010 al 2013, il 35enne pilota tedesco, attualmente alla Aston Martin, ha corso per la Ferrari per cinque stagioni. sfiorando il titolo in due occasioni. "Negli ultimi due anni sono stato un pilota Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, abbiamo messo le basi per una squadra che possa competere ai massimi livelli negli anni a venire. È stato un privilegio lavorare con un gruppo composto di persone ambiziose, capaci e preparate. Auguro loro ogni bene. Spero che il lavoro fatto l'anno scorso e che sto continuando a fare quest'anno sia utile allo sviluppo di una squadra che sarà vincente in futuro. Darò il massimo da qui alla fine dell'anno con quell'obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime dieci gare. La decisione di ritirarmi è stata una difficile da prendere, ci ho pensato molto. A fine anno voglio prendermi un po' di tempo per riflettere sul dopo. Essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio".





Carriera ricca di successi

Sebastian Vettel ha finora vinto 53 Gran Premi, 38 con la Red Bull e 14 con la Ferrari, ed uno con la Toro Rosso sotto il diluvio nel GP d'Italia del 2008 dopo essere partito dalla pole position. Un exploit che permise all'allora 21enne Vettel di diventare il pilota più giovane a vincere un Gran Premio del Mondiale, primato rimasto nelle due mani per quasi otto anni e battuto solo nel 2016 da Max Verstappen. Il ritiro di Vettel libera così un posto per la prossima stagione: l'Aston Martin, che finora ha deluso, ha tutte le potenzialità per diventare un team di successo, ed è ambita da molti: Daniel Ricciardo, in crisi in Mclaren, Fernando Alonso, in scadenza di contratto con Alpine, e la giovane promessa Oscar Piastri. A questi si aggiungono Nyck De Vries e Mick Schumacher, per il quale lo stesso Vettel ha più volte speso parole di stima.