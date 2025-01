Fabrizio Corona contro Chiara Ferragni. “Racconterò la mogliettina perfetta che sei, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente, anche con Achille Lauro”

Chiara racconta di come abbia scelto di mantenere il silenzio per tutelare la propria famiglia principalmente su due questioni, quella lavorativa (per cui è rinviata a giudizio per truffa aggravata) e quella privata su cui, però, ora non riesce più a trattenersi.Ecco che allora ripercorre 7 anni di relazione con l’ex marito in cui, sostanzialmente, afferma di aver amato a modo suo, con tutta se stessa, pure quando c’erano tante ragioni per abbandonare. Ha sopportato situazioni che, se non lo fossero appartenute, a tante amiche avrebbe suggerito di mollare. Parla di mancato rispetto, definendosi quella forte della coppia, che ha sempre dovuto lottare per tutti. Racconta di come avesse, sì, cacciato di casa l’ex marito, ma solo dopo aver scoperto di un tradimento che, precisa “evidentemente era solo uno dei tanti” e di come quindi la storia sia sempre stata raccontata solo parzialmente, secondo la versione dei fatti di Federico.Fino a giungere alle dichiarazioni che l’ex marito avrebbe fatto a lei, credendo di parlare con Corona a detta di lui, ben consapevole di farlo con l’ex moglie secondo lei, poco prima di Natale ed in cui ammette la relazione extraconiugale e l’amore per l’amante dal 2017 aggiungendo, poi, il ripensamento sul matrimonio, ma anche le difficoltà correlate ad un ritiro pubblico così a ridosso dell’unione.Ecco che allora, in chiusura delle dichiarazioni scritte da Chiara nelle sue storie social, arriva il riferimento più pungente a Corona, individuato come “l’amico col quale Federico avrebbe deciso, a tavolino, di fare uscire dettagli pubblicamente” e così lei, satura delle “troppe schifezze che legge” decide di dire la sua e terminare gli aggiornamenti social augurando a se stessa, e a tutti, un amore vero, non certo perfetto, ma uguale da entrambe le parti perché in questo caos che è la vita è il minimo che ci si possa augurare.

Fabrizio Corona non ci sta

Il giornalista di gossip, allora, risponde.“lo ho fatto una scelta nella mia vita, di fare questo mestiere e nessuno me lo può impedire. Come nessuno mi impedirà di mandare la terza parte di questa storia.” facendo così intendere che presto rivelerà tutti i presunti altarini dell’influencer.Corona, infatti, da qualche giorno condivide dettagli, finora sconosciuti, sulla travagliata storia della coppia più mediatica d’Italia e li racconta in parte gratuitamente sui social ed in parte (registrazioni audio, messaggi e chat) a pagamento, attraverso l’iscrizione ad un canale YouTube.Fino ad ora il giornalista si era concentrato principalmente sui comportamenti di Federico Lucia e di quello che viene ora definito il suo unico vero amore, l’amante Angelica Montini.Ieri sera, però, la svolta.“E’ un anno che chiedi a Federico di poter mostrare i figli”, scrive Corona su Instagram, riferendosi probabilmente alle foto sui social su cui gli ex coniugi hanno un accordo per non mostrarli, “tu che con i figli non ci stai mai. Solo baby sitter strapagate”.Il giornalista accusa Ferragni di essersi raccontata ora, dopo il silenzio, semplicemente per aver atteso il momento giusto per appellarsi ai social, insinuando di volersi mostrare come bisognosa di pietà e comprensione in una situazione in cui risulta vittima, “la fedele moglie perfetta tradita” dice, solo per smuovere gli animi dei followers ora che “casualmente è stato rivelato che l’influencer sarà rinviata a giudizio per il pandoro gate, proprio quando sembrava si fosse trovato un accordo con il Codacons”.Insomma, Fabrizio Corona sostiene sia tutto studiato e che le mosse di Ferragni non siano affatto lasciate al caso (a tal proposito ripesca anche un vecchio video dell’influencer in cui, in tuta grigia e struccata, chiedeva scusa per il fraintendimento alla base della vendita dei pandori) e così decide di parlare lui, dietro minimo corrispettivo, per chiarire la faccenda.

Achille Lauro

Per anticipare quello che si presenta come un grandissimo smascheramento della Ferragni, Corona decide di riprendere proprio le parole utilizzate dall’influencer in cui afferma che, per lei, la relazione che aveva vissuto con Federico “era reale” e così, il giornalista di gossip ne approfitta e attacca: “racconterò l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”. Spara uno dei suoi colpi e lo fa a partire da uno dei concorrenti sanremesi di quest’anno, con un direttissimo “Incominciamo da Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?”Stasera, fa sapere il giornalista, “sgancerà” un nuovo episodio della storia sul suo canale YouTube che, in soli 45 minuti, gli ha fatto guadagnare 22mila euro, come apprendiamo dallo screenshot effettuato dallo stesso Corona alla sua pagina di pagamenti ricevuti.