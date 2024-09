Fabrizio Corona e il messaggio sui social: fan in ansia. Ecco cosa è accaduto Photo Credit: agenzia fotogramma

"Ho lavorato troppo ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata". Fabrizio Corona, il re dei paparazzi per antonomasia, si sente male e fa preoccupare fan e followers. Sui social scatta pubblica una foto sul lettino di un ambulatorio. Il medico gli misura la pressione. Poi, Corona, commenta: "Cinquantuno e non posso farci niente".

IL MALORE IMPROVVISO

Fabrizio Corona poi entra nel dettaglio e racconta sui social quello che è accaduto:

Purtroppo sono stato male. Stanno per partire nuovi progetti nel mondo della comunicazione che vedranno me e l’agenzia ancora una volta protagonisti di tutti i trend digital e di comunicazione giornalistica e televisiva

CORONA DIVENTA PAPA'

Corona diventerà papà. Una bellissima notizia per lui, imprenditore, giornalista e uomo dai grandi scoop. La storia con la sua fidanzata Sara Barbieri, va a gonfie vele. Ed è per questo felicissimo. Ma anche il rapporto con il primogenito Carlos Maria (nato dalla relazione con Nina Moric) è fortissimo. Corona, negli anni, è sempre stato un padre molto attento e presente.

IL PRIMO INFLUENCER DI TUTTI I TEMPI

Senza dubbio, Corona è il primo influencer di tutti i tempi. Anche quando non esistevano i social, i ragazzi vestivano come lui imitando il taglio di capelli o i tatuaggi. Bello. Decisamente bello. Oggi, a cinquant'anni, ancora più attraente del passato. Ha dettato mode, stili e quello che ha toccato è sempre diventato oro nel mondo della comunicazione. In tv, i suoi "duelli", hanno infiammato lo share portando gli ascolti in alto. Tutti lo vorrebbero vedere in un reality tipo il Grande Fratello. E chi lo conosce bene dice: "Vincerebbe sicuro".

