Federico Rossi ospite a The Flight per presentare il suo ultimo singolo "Pesche": "Sto sperimentando varie forme di musica. Faccio quello che mi sento e mi diverto"

Il nuovo singolo ‘Pesche’

“La canzone ‘Pesche’ nasce dal fatto di trasmettere alle persone ciò che è successo nella mia vita durante la pandemia, mi sono guardato dentro tanto e ho cercato di oliare degli ingranaggi che erano fermi. Ho utilizzato la metafora delle pesche all’interno di una relazione per dire che nonostante possa sembrare semplice lasciarsi andare nei dettagli, non è semplice. Da bambino era uno dei pochi frutti che mi faceva storcere il naso, ho voluto unire queste cose in un viaggio mistico che ho collegato anche nel video che a me ha trasmesso tanta positività e l’augurio era che lo trasmettesse anche agli altri”.





Il primo singolo da solista

“Ho vissuto tutto questo e lo sto vivendo come una liberazione, ma sono cresciuto e ho capito molte cose di me, sto sperimentando la musica, in varie forme. Non ho ansie da prestazione, faccio quello che mi sento, a prescindere da come andrà sono molto contento, sto lavorando tanto e mi sto divertendo soprattutto”.





La reunion con Benji all’Arena di Verona

“L’11 e il 12 luglio all’Arena di Verona, se tutto va bene vista la situazione, faremo una reunion io e Benji, sarà l’ultimo concerto insieme che ripercorrerà tutta la nostra carriera, lo aspettiamo da tanto”.





I prossimi progetti

“Sto lavorando a tanta musica, ho adottato un nuovo metodo di scrittura, buttare fuori flussi di coscienza, buttare fuori le parole e melodie, è un qualcosa di estremamente mio che non avevo mai provato prima, mi sto divertendo, potrebbe uscire qualsiasi cosa”. “Entro un mese uscirà un altro mio singolo, a cui tengo moltissimo”. “Sono molto più appassionato alla musica in generale, lavoro con i musicisti e sono più proiettato nella musica adesso, non si finisce mai di camminare e di imparare cose nuove. Il mio obiettivo più grande è riuscire ad esprimermi al meglio con la musica e con tutto il contorno, mi piace comunicare a 360 gradi”: