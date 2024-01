Federico X è il nuovo re di Danimarca. La madre, Margherita II, ha abdicato dopo 52 anni di regno

La Danimarca da oggi ha un nuovo Re. Federico X sale sul trono del paese in seguito alla decisione di sua madre, Margherita II, di abdicare dopo 52 anni di regno. Una regina amata da tutti, coraggiosa anche nella scelta di abdicare essendo la prima sovrana a lasciare in 900 anni di storia danese. "La mia speranza è di diventare un re unificante. È un compito a cui mi sono avvicinato per tutta la vita. È un compito che intraprendo con orgoglio, rispetto e gioia", sono le prime parole di Federico X, pronunciate dal balcone del Palazzo Christiansborg, sede del Parlamento di Copenaghen. Migliaia di persone sono scese in strada nella capitale danese per assistere al momento in cui il nuovo re, insieme alla moglie e al primo ministro, si affaccia al balcone del palazzo. Un semplice rito, molto differente rispetto a quello britannico, perché non c'è alcuna incoronazione, il termine corretto da utilizzare è infatti intronizzazione. La ragione sta nel fatto che in Danimarca i sovrani non vengono più incoronati da secoli: vengono semplicemente proclamati dal balcone del Palazzo Reale dal Primo Ministro in carica. Si tratta quindi di un momento simbolico che proclama pubblicamente l'ascesa al trono del nuovo re, come prevede la Costituzione in vigore dal 1849.





GLI AUGURI DI RE CARLO

Il re e la regina della Gran Bretagna, Carlo e Camilla, hanno mandato i loro ''migliori auguri'' al nuovo monarca danese Federico X. Come si legge in un messaggio condiviso da Buckingham Palace, re Carlo III ha scritto: "Mia moglie si unisce a me nel trasmettervi i nostri migliori auguri nel giorno della sua ascesa al trono del Regno di Danimarca''. Re Carlo ha poi detto che "non vedo l'ora di lavorare con voi per garantire che il legame duraturo tra i nostri paesi e le nostre famiglie rimanga forte e di lavorare insieme a voi su questioni che contano molto per i nostri paesi e per il resto del mondo".





MATTARELLA: "COPENAGHEN E ROMA UNITE DA RADICI D'AMICIZIA ANTICHE"

"La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero Regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant'anni la Regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie con esemplare dedizione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a sua maestà Federico X, re di Danimarca. "I vincoli di amicizia che uniscono Copenaghen e Roma hanno radici antiche, ma sono proiettati nel futuro. Essi si sviluppano costantemente nella cornice delle comuni istituzioni europee e della convinta e coerente collaborazione nella difesa dei valori di libertà, democrazia e stato di diritto tanto in seno all'Alleanza Atlantica come anche nel contesto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite", prosegue il capo dello Stato. "In questo spirito, e nel lieto ricordo del nostro incontro al Quirinale, rinnovo a Vostra Maestà le più sincere felicitazioni, mentre estendo vivissimi auguri di benessere alla Regina Mary, alla Famiglia Reale e all'amico popolo danese", conclude.