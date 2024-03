Fedez a Londra cena con l'assistente. E accade di tutto sui social

"Scusate, volevo dirvi che la canzone è mia": Fedez in un locale di Londra ascolta un suo brano. Si emoziona. Subito condivide quello che accade con i suoi followers con una Ig Stories. E, a questo punto, i seguaci del rapper iniziano a farsi mille domande: come mai è volato a Londra?

Le ipotesi sono varie: banalmente, Fedez è andato nel Regno Unito per lavoro o anche per staccare un po' dalla routine di tutti i giorni.

Ma quello che tiene banco, ancora una volta, è il gossip. Fedez a Londra cena con la sua collaboratrice (si chiama Eleonora), ma le malelingue insinuano che tra loro possa esserci qualcosa. Fakenews colossale.

LE PAROLE DI FEDEZ A LONDRA

Non appena arriva a Londra, Fedez pubblica subito la prima Ig stories. E tutto diventa virale.

«Bisogna stare attenti quando si attraversa qui, perché guidano al contrario. Seguitemi per altri consigli»

Poi entra in un locale, ascolta un suo brano, e dice:

«Scusate, volevo dirvi che la canzone è mia. Fatemi sapere se vi piace, fatemi una piccola recensione…Ciao amici, è la prima volta che visito Londra. Non so perché alla veneranda età di 34 anni mi sono deciso a visitare questa città»

NUOVA CASA PER FEDEZ

Dopo la fine del matrimonio con la Ferragni, Fedez decide di lasciare la grande casa nel quartiere milanese di Citylife (dove si è trasferito da poco) per tornare a vivere sui Navigli.

Da alcuni giorni, però, si parla anche del possibile ritorno in tv di Chiara Ferragni (che di recente è stata ospite di Fabio Fazio). Secondo i rumors, l'influencer potrebbe accettare l'invito di Francesca Fagnani, che la vorrebbe per la prima puntata di Belve (il programma in onda su Rai2).