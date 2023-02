Fedez e Chiara Ferragni sono davvero in crisi? Spunta il giallo legato al bodyguard

Davvero Fedez e Chiara Ferragni sono ai ferri corti? Tutto vero oppure si tratta di un'operazione mediatica super social? Mistero. Per adesso.

Intanto, dopo le mancate storie di Fedez, spunta un'altra indiscrezione: il rapper sarebbe stato allontanato dal bodyguard di Chiara Ferragni. Tutto questo dopo quel bacio del rapper con Rosa Chemical a Sanremo 2023, un fuoriprogramma avvenuto sabato sera nel corso della finalissima. In sala, in prima fila, c'era anche Fedez mentre sua moglie Chiara si trovava sul palco. I social sono muti. I fan parlano. E sullo sfondo si respira aria di una presunta crisi: la vicenda appassiona tutti.

NERVI TESI IN CASA FERRAGNEZ?

Sembra che Chiara Ferragni sia arrabbiata con suo marito e, così, i riflettori si sono spostati dal palco dell'Ariston a casa Ferragnez. Tutto con colpi di like e visualizzazioni milionarie nella settimana del Festival. Molti siti e molti retroscenisti di Sanremo parlano di un tentativo da parte di Fedez, che avrebbe provato a parlare con sua moglie. Addirittura, sempre da rumors, si sarebbe recato davanti al suo camerino, ma il bodyguard dell’influencer lo avrebbe bloccato. Tutto realmente vero? “Non puoi entrare", avrebbe detto la guardia del corpo dell'influencer. Per adesso sono tutte indiscrezioni, nessuna notizia certa e confermata dai diritti interessati. Ma, a giudicare dall'intelligenza di Fedez e della Ferragni, sembra molto strano che possano aver litigato per un bacio.

IL GIALLO DEL VIDEO GIRATO DA UN AUTORE RAI

Ci sarebbe poi un video, girato da uno degli autori Rai, che era presente dietro le quinte del Festival. Lui, sempre secondo rumors, avrebbe assistito ad un confronto tra Fedez e la Ferragni. Ma non c'è nessun video in Rete: tutto sarebbe stato cancellato dopo poco mentre ci sarebbero solo alcune foto (che servono a poco), che ritraggono i Ferragnez dopo la scena del "limone" sul palco dell'Ariston.