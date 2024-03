Fedez e la nuova (vecchia) casa sui Navigli a Milano, ecco dove vive adesso

Vita nuova (da single), casa vecchia (sui Navigli). Fedez, dopo la tempesta mediatica legata alla rottura con sua moglie Chiara Ferragni, prende casa (un attico, per la precisione) alla periferia di Milano. Sullo sfondo, però, resta ancora una volta la rottura tra i due. Virale, piena di retroscena. Fedez lascia la casa a CityLife, quartiere lussuoso di Milano, dove ha vissuto per un breve periodo con i figli Leone e la piccola Vittoria. Ora mette palla al centro e inizia una nuova vita da single, Fedez va a vivere in zona Navigli.





LE FOTO DI DIVA E DONNA, LA NUOVA CASA DI FEDEZ

Ci pensa il settimanale “Diva e donna” a pubblicare le foto dell’attico ora vive Fedez. Da quello che raccontano i beninformati, si tratterebbe della stessa casa in cui viveva da single (una palazzina in mattoni rossi). “Il mio matrimonio? Spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente”, dice Fedez intercettato da Pomeriggio5. Da Fazio, però, la Ferragni è stata abbastanza possibilista: "Di crisi ne abbiamo avute tante, questa è un po’ più forte”, ha detto lei in tv). Fedez e Chiara torneranno insieme? Mistero. Il resto è storia di questi giorni, non si può aggiungere altro.







LO SCOOP DI DAGO, UN FULMINE A CIEL SERENO

Dagospia, come la Cassazione, non sbaglia mai. E, così, Roberto D'Agostino, prima di tutti, pubblica la notizia della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Uno scoop che fa subito il giro delle più importanti riviste (italiane e non). Fedez viene più volte intercettato dalla troupe di Pomeriggio5, il programma di Myrta Merlino, per parlare della crisi con la Ferragni. Che, a sua volta, va da Fazio e rilascia un'intervista a tutto campo: dalla vicenda Pandoro-Gate alla rottura con Fedez.





FEDEZ TORNA A ROZZANO

Il rapper, però, torna a Rozzano, dove ha trascorso la sua infanzia. Non è solo, ma con i suoi due figli, Leone e Vittoria. Tutto documentato da Instagram Stories, accompagnate dalla scritta "Back to the roots". Fedez, così, rivive un momento amarcord. Un tuffo nel passato, che non dimentica.