Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero e parla di emorragia interna

“Ho avuto un’emorragia interna a causa di due ulcere, le trasfusioni mi hanno salvato”: Fedez rompe il silenzio dall’ospedale.

Nel pomeriggio di oggi si è diffusa la notizia sul ricovero improvviso di Fedez, sua moglie Chiara Ferragni è arrivata a Milano lasciando subito Parigi (dove si trovava per motivi di lavoro).

Fedez ringrazia tutti sui social. Nel pomeriggio, però, hanno spaventato tutti le parole di MrMarra che su Twitch ha detto: "Comunque raga, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro". Le indiscrezioni hanno raccontato subito in Rete un problema di salute e il ricovero del rapper a Milano. Ora rassicura tutti: “Sto meglio”