Festa del cinema di Roma 2022, si è chiusa ieri diciassettesima edizione, ecco tutti i vincitori e i premi assegnati

Cala il sipario sulla 17esima edizione della Festa del cinema di Roma che per dieci giorni ha omaggiato e celebrato la settima arte e l'audiovisivo in tutte le sue forme, i generi e i linguaggi. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, da quest'anno la kermesse è tornata ad essere riconosciuta un Festival competitivo a tutti gli effetti, introducendo nuovamente il concorso che mancava a Roma dal 2013 e che questa volta ha preso il nome di Progressive Cinema.

FESTA DEL CINEMA, TUTTI I VINCITORI

Si è tenuta sabato pomeriggio la cerimonia di premiazione che ha visto la madrina di questa edizione, Geppi Cucciari, nelle vesti di conduttrice. La giuria composta dalla regista e fumettista Marjane Satrapi, l’attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

-Miglior Film: JANVĀRIS (JANUARY) di Viesturs Kairišs

- Gran Premio della Giuria: JEONG-SUN di Jeong Ji-hye

- Miglior regia: VIESTURS KAIRIŠS per Janvāris (January)

- Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: KIM KUM-SOON per Jeong-sun

- Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: KĀRLIS ARNOLDS AVOTS per Janvāris (January)

- Miglior sceneggiatura: ANDREA BAGNEY per Ramona

- Premio speciale della Giuria (proposto dal Presidente a scelta fra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale): FOUDRE di Carmen Jaquier per la fotografia di Marine Atlan

È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale della Giuria all’attrice LILITH GRASMUG per la sua performance in Foudre. Invece, per la sezione Miglior commedia, la giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino ha assegnato il Premio “Ugo Tognazzi” al film What's love got do with it? di Shekhar Kapur.

IL GIORNO DI BORIS

Nella giornata di ieri, per chiudere in bellezza questa edizione, sono stati presentati in anteprima per la stampa i primi episodi dell'attesissima quarta stagione di Boris, che uscirà il prossimo 26 ottobre in streaming su Disney Plus. Sul red carpet hanno sfilato anche alcuni attori e attrici del cast come Paolo Calabresi, Antonio Catania, Carolina Crescentini, Carlo De Ruggieri, Massimo Di Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Massimiliano Bruno, Aurora Calabresi, Eugenia Costantini, Cecilia Dazzi, Alberto di Stasio, Andrea Lintozzi, Karin Proia.