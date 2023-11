Festa del Cinema di Roma 2023, ecco tutti i vincitori del concorso

Si è chiusa la Festa del Cinema di Roma 2023, con record di presenze e di biglietti staccati. La cerimonia di chiusura ha visto ancora una volta Geppi Cucciari, nei panni della madrina che ha presentato la premiazione finale. Tra i vincitori della 18esima edizione, l'attrice Alba Rohrwacher ha brillato, portando a casa il premio Monica Vitti per la sua straordinaria interpretazione nel film "Mi fanno male I capelli". La giuria ha assegnato un premio speciale a "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, attualmente in proiezione nelle sale. Il premio per il Miglior Film è stato attribuito a "PEDÁGIO" di Carolina Markowicz, mentre la Miglior regia è stata riconosciuta a JOACHIM LAFOSSE per "Un silence". L'attore HERBERT NORDRUM è stato premiato come il miglior attore per la sua performance in "The Hypnosis". Infine, il Premio Ugo Tognazzi per la miglior commedia è stato assegnato a "Jules" di Marc Tartltob.

ECCO TUTTI I PREMI ASSEGNATI

Una giuria presieduta dall’attore, regista e produttore Gael Garcia Bernal e composta dalla regista britannica Sarah Gavron, dal regista, sceneggiatore e poeta finlandese Mikko Myllylahti, dall’attore e regista francese Melvil Poupaud e dall’attrice e regista italiana Jasmine Trinca, ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema:

- Miglior Film: PEDÁGIO (TOLL) di Carolina Markowicz

- Gran Premio della Giuria: UROTCITE NA BLAGA (BLAGA’S LESSONS) di Stephan Komandarev

- Miglior regia: JOACHIM LAFOSSE per Un silence (A Silence)

- Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: ALBA ROHRWACHER per Mi fanno male i capelli

- Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: HERBERT NORDRUM per Hypnosen (The Hypnosis)

- Miglior sceneggiatura: ASLI ÖZGE per Black Box

- Premi speciali della Giuria (proposti dal Presidente a scelta fra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale):

ASHIL (ACHILLES) di Farhad Delaram

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi

THE MONK AND THE GUN di Pawo Choyning Dorji

MIGLIORE OPERA PRIMA BNL BNP PARIBAS

Una giuria presieduta dal cineasta Paolo Virzì e composta dalla produttrice e distributrice francese Adeline Fontan Tessaur e la drammaturga e sceneggiatrice Abi Morgan ha assegnato il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas (scelta fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public), al film:

- COTTONTAIL di Patrick Dickinson

Sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas ai film C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi e AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ETEIGNENT (AFTER THE FIRE) di Mehdi Fikri.

MIGLIOR COMMEDIA – PREMIO “UGO TOGNAZZI”

Una giuria presieduta dall’attrice francese Philippine Leroy-Beaulieu e composta dal regista e sceneggiatore italiano Alessandro Aronadio e la sceneggiatrice italiana Lisa Nur Sultan ha assegnato il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia (scelta fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public), al film:

- JULES di Marc Turtletaub

È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale del Premio “Ugo Tognazzi” ad ASTA KAMMA AUGUST e HERBERT NORDRUM per Hypnosen (The Hypnosis).