Festival di Sanremo, a metà gara che cosa è successo

Terza serata aperta da Gianni Morandi. Dopo di lui è entrato Il direttore artistico Amadeus riprendendosi in una diretta Instagram. Poi hanno chiamato accanto a loro la co-conduttrice Paola Egonu, campionessa della pallavolo. Questo l’ordine di apparizione dei 28 cantanti in gara: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, Gianmaria, Modà, Will.

MANESKIN, L'ARISTON SI SCATENA

Arrivano i Maneskin e l'Ariston si scatena. Damiano & CO, che proprio da questo palco nel 2021 iniziarono la cavalcata che li ha portati a conquistare il mondo, hanno dato la scossa al festival. La band ha regalato al pubblico un medley con alcuni dei loro successi: I wanna be your slave, Zitti e buoni (il brano con cui primeggiarono prima a Sanremo poi all'Eurovision Song Contest), The loneliest e l'ultimo singolo Gossip sulle cui note è salita sul palco anche la leggenda del rock Tom Morello. Prima di salutare, i Maneskin hanno ricevuto il Premio Città di Sanremo.

MORANDI/SANGIOVANNI, ANNI ’60 VS 2023

Atmosfera anni '60 sul palco per il duetto Morandi-Sangiovanni. "Uno dei momenti che ho atteso di più di questo festival", dice Amadeus. L’occasione sono i 60 anni di “Fatti mandare dalla mamma”, Morandi ha deciso di incidere con il collega ventenne la cover ''Fatti rimandare dalla mamma''. Con loro sul palco ballerini e ballerine che hanno ballato il twist. L'incontro tra generazioni convince e funziona, il pubblico si è divertito e scatenato.

LAZZA SCENDE IN PLATEA E CONSEGNA FIORI ALLA MAMMA

"Devo ringraziare un persona importante, la più importante di tutte". Alla fine della sua esibizione, Lazza è sceso in platea per consegnare il suo mazzo di fiori alla mamma. "Ci tenevo a dare dei fiori speciali a una persona speciale", ha aggiunto il cantante prima di abbracciare la signora Francesca, visibilmente commossa.

IL WEB ACCUSA GRIGNANI DI AVER BESTEMMIATO. E’ INVENZIONE

Un 'giallo' social si consuma sull'esibizione di Gianluca Grignani nella terza serata di Sanremo. Qualcuno scrive che l'artista avrebbe bestemmiato alla fine della sua performance. Ma Gianluca ribatte e smentisce, sottolineando di aver detto "porto via", prendendo i fiori che vengono regalati ad ogni cantante. Esibizione stasera interrotta e ripresa da Grignani per problemi tecnici. A cinquant'anni so come si fa, a 20 non lo avrei saputo. Gianluca Grignani a metà della sua interpretazione ha interrott e ripreso, non prima di aver fatto un riferimento ironico alla vicenda Blanco. Al termine ha mostrato la camicia bianca con la scritta 'No War' sulla schiena e lanciato al pubblico in sala il mazzo di fiori appena ricevuto da Amadeus tra gli applausi.