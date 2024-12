Festival di Sanremo, ecco cosa dice PIersilvio Berlusconi sul possibile "spostamento di Rete"

"Sanremo deve restare in Rai". A dirlo è Piersilvio Berlusconi nell'ultima conferenza stampa di Mediaset. "Per quanto riguarda Sanremo - ribadisce Pier Silvio Berlusconi - la situazione è ancora troppo fumosa, il Festival di Sanremo è un pezzo di Rai e la Rai è la vera forza del Festival e da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai".

Poi continua parlando di un altro capitolo importante: la controprogrammazione. "Durante la settimana di Sanremo noi non abbiamo mai fatto contro-programmazione. Facciamo una tv commerciale, ma stiamo parlando di dettagli, al massimo una puntata di Gf in più o delle Iene, ma lo decideremo strada facendo", sottolinea l'amministratore delegato di Mediaset.



LA DECISIONE DEL TAR

Il comune di Sanremo, intanto, ha annunciato che ricorrerà al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, che dispone l'obbligo di una gara per il Festival, senza più l'affidamento diretto alla Rai. La decisione è stata presa dalla Giunta dopo la riunione dei giorni scorsi alla presenza dei legali. Il Comune ha affidato l'incarico allo studio Bonura di procedere all'appello.

"Abbiamo deciso di difendere il Comune in tutte le sedi", ha commentato ier il sindaco della città dei fiori, Alessandro Mager, spiegando così il motivo del ricorso al Consiglio di Stato.

IL FESTIVAL CONDOTTO DA CARLO CONTI

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà a febbraio. L'annuncio dei big in gara è stato fatto qualche settimana fa al Tg1. Ecco la lista:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

