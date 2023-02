Festival di Sanremo, Mengoni in testa alla classifica della terza serata

Marco Mengoni si conferma in vetta anche nella classifica della terza serata di Sanremo 2023, ottenuta con il voto della giuria demoscopica e con il televoto, che hanno pesato per il 50% ciascuno. Al secondo posto Ultimo, al terzo Mr.Rain, al quarto Lazza, al quinto Tananai. A seguire, in ordine di classifica: Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola & Chiara, Lda, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu.

SANREMO, LE PAGELLE DELLA TERZA SERATA

AMADEUS

Conduttore, ormai condottiero. Va avanti macinando ascolti record su ascolti record. Non lo ferma più nessuno. Neanche le oltre 5 ore di diretta che hanno stroncato anche gli inamovibili del divano. VOTO: 7,5

GIANNI MORANDI

Gentleman per ogni stagione. Artista generoso che si mette al servizio di tutti. Giovani (vedi alla voce Sangiovanni) e meno giovani (l'Ariston ancora trema da ieri per il trio delle meraviglie con Massimo Ranieri e Al Bano); conduttore e co-conduttrici. Per Paola Egonu, 20 centimetri più di lui, sale anche sullo sgabello per un lento cheek to cheek. Non ha paura di mettersi in gioco, forse è proprio questo il segreto della sua eterna fanciullezza. VOTO: 8

PAOLA EGONU

Prova tv egregiamente superata. Ragazza spigliata che sa il fatto suo. Non ha paura di metterci la faccia. E la parola. Il suo monologo era forse prevedibile, ma certi temi val la pena ripeterli fino alla noia. VOTO: 7,5

MANESKIN

Questo palco è casa loro. Da tre anni sono presenza fissa, prima in gara, poi da vincitori, ora da superospiti internazionali. Danno la scossa all'Ariston con un medley di I Wanna Be Tour Slave, Zitti e buoni, The Loneliest e Gossip. Come se non bastasse, ospite di lusso la leggenda del rock Tom Morello. VOTO: 8

GIANNI MORANDI E SANGIOVANNI

Incontro intergenerazionale, quasi 60 anni di differenza tra i due. Gli stessi anni che compie quest'anno Fatti mandare dalla mamma. E i due la reinterpretano in versione 2.0 con la produzione di Shablo. L'Ariston si risveglia dal torpore e balla la hit senza tempo.