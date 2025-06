Fiorello: "No alla cronaca nera a tutte le ore per ascolti"

Fiorello fa un appello dai suoi canali social rivolgendosi alle reti generaliste e "ad Antonio Campo Dall'Orto e Piersilvio Berlusconi": "Basta cronaca nera in tv a tutte le ore del giorno con schizzi di sangue e collegamenti dalle case dell'orrore. Di questi casi si occupino i tg e la magistratura e non i rotocalchi".

Ore e ore di trasmissioni, con immagini e spiegazionidettagliate, "non fanno altro che spaventare bambini e anziani escatenare anche fenomeni di emulazione". Fiorello parla daspettatore. "Io non sono nessuno - chiarisce - e lavoro in tvquando ne ho l'opportunità. Non voglio criticare il lavoro deglialtri o le scelte editoriali delle reti, ma vorrei porre unospunto di riflessione. E' possibile intervenire ed eliminare unavolta per tutte questi casi dai rotocalchi? Nel pomeriggio unavolta si faceva gossip, si sorrideva di Briatore o dellaTatangelo... Parlate di libri, parlate di storia. Non poteteammorbare il pubblico per ore con dettagli di cronaca nera.Davanti alla tv - aggiunge Fiorello - ci sono anche i bambini...Mia mamma e gli anziani come lei sono terrorizzati".



Ma, è l'amara conclusione, "quelli che decidono vedono chegli ascolti di queste cose funzionano e 'je danno dentro'. Chivuole delinquere guarda la tv, naviga in rete, trova facilmenteindicazioni su come fare e compie altri delitti. Non faccio nomidi trasmissioni e di programmi, ma vi prego - conclude Fiorello- cambiate registro, datevi nuove regole".