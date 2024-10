Florida atteso l'uragano Milton, con forza 4 o 5, meteorologo in lacrime in diretta

L’emergenza è chiara, addirittura drammatica l’uragano Milton arriva subito dopo il devastante uragano Helene. L’immagine che testimonia la gravità del momento è quella di un noto meteorologo non ha retto go l'esperto meteo dell'emittente televisiva NBC 6 South Florida si è infatti commosso, piangendo in diretta, parlando dell'imminente catastrofe per lo stato americano della Florida. Milton varia nella scala uragani, da 4 a 5. John Morales stava cercando di descrivere gli effetti dell'uragano quando la sua voce ha iniziato a vacillare. «È un uragano incredibile, incredibile! La pressione è scesa di 50 millibar in dieci ore». In Florida sono in evacuazione già migliaia di persone.