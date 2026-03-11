Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondo

Il nuovo numero uno della ricchezza italiana

Secondo l’ultima classifica pubblicata da Forbes, l’uomo più ricco d’Italia è Giancarlo Devasini, il manager nato a Torino nel 1964. È uno dei fondatori della criptovaluta Tether. La sua ricchezza è stimata in circa 89,3 miliardi di dollari. Rispetto alla classifica di dicembre Devasini è salito dal terzo al primo posto. Questo mostra quanto il settore delle criptovalute sia diventato importante negli ultimi anni. Sempre più investitori, infatti, guardano questo mercato come un’opportunità di crescita.

Ferrero resta tra i protagonisti

Al secondo posto della classifica troviamo Giovanni Ferrero, noto per essere alla guida dell’azienda che produce la Nutella. La sua ricchezza è stimata in circa 48,8 miliardi di dollari. Ferrero rappresenta un settore molto diverso rispetto a quello delle criptovalute: quello alimentare. Nonostante il cambio leader della classifica, il gruppo Ferrero continua a essere una delle realtà industriali più stabili e conosciute del mondo.

Il terzo posto e il settore tecnologico

Andrea Pignataro, fondatore della società finanziaria ION, è al terzo posto nella classifica con un capitale stimato in circa 42,6 miliardi di dollari. L’azienda di Pignataro sviluppa software utilizzati dalle banche e dai mercati finanziari. Anche in questo caso si tratta di un ambito legato alla tecnologia che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita nonostante le ultime difficoltà legate ai timori per gli impatti dell’intelligenza artificiale.

Gli altri nomi nella classifica

Al quarto posto troviamo Paolo Ardoino, legato anche egli al progetto Tether con circa 38 miliardi di dollari. Il quinto posto lo occupa Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore e finanziere italiano con un patrimonio intorno agli 11 miliardi di dollari. Nella classifica compaiono anche altri grandi nomi dell’imprenditoria italiana come la famiglia Aleotti del gruppo farmaceutico Menarini con 9,2 miliardi, seguita poi da Piero Ferrari e famiglia, con 7,9 miliardi di dollari a testa. Di seguito i due fratelli Rocca di Tenaris, Paolo e Gianfelice, con 7,3 miliardi a testa. Infine arrivano gli eredi di Leonardo Del Vecchio, partendo da Leonardo Maria con una ricchezza di 7 miliardi, seguito poi dai fratelli con 6,8 miliardi ciascuno e la mamma Nicoletta Zampillo con la stessa cifra dei fratelli più piccoli.

Una trasformazione della ricchezza italiana

Guardando la classifica nel suo insieme emerge un aspetto importante, che racconta come sta evolvendo l’economia globale . Accanto ai settori tradizionali, come quello alimentare o industriale, stanno crescendo sempre di più le attività legate alla tecnologia e alla finanza digitale. Oggi innovazione, software e criptovalute hanno un peso sempre maggiore nella creazione della ricchezza individuale.



