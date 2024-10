Forlì, vincono un milione di euro sul web, non denunciano per continuare a percepire il reddito di cittadinanza Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena in quest’ano solare ha svolto indagini su quasi 30 persone che avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, a causa di irregolarità di vario tipo. Singolari le vicende di due persone una residente a Cesena, l'altra a Bagno di Romagna - che hanno percepito oltre 4000 euro, omettendo la denuncia di vincite al gioco on line, in totale circa un milione di euro, quasi equamente divisi. Gli accertamenti sui due sono stati svolti dai militari del Gruppo di Cesena dopo la ricezione di una segnalazione di operazioni sospette relativa all'accredito, sui conti correnti loro intestati, di rilevanti importi provenienti da conti di gioco online ammontanti, in un caso ad oltre 475 mila euro e, nell'altro, a più di 500 mila euro. Un fatto strano. Non è dato sapere se tra i due “fortunati”, ci siano stati contatti. E’ ancora in corso la parte telematica delle indagini per capire, se oltre alla mancata denuncia, si possano configurare anche altri reati. La tracciatura dei movimenti dei computer sarà fondamentale per capire tutti i contorni della vicenda.

Movimenti di denaro sensibili hanno rivelato i fatti

Gli accrediti sui loro conti correnti sono giunti proprio mentre i due ricevevano il reddito di cittadinanza. Quei soldi sono serviti non per primarie necessità, come cibo e medicinali, insomma i motivi per cui la misura fu pensata, ma per stipulare un contratto tra i due giocatori e il rispettivo concessionario. Un investimento azzeccato, una specie di sogno, arricchirsi giocando, comodamente seduti davanti allo schermo di un computer. Ma per ingordigia, entrambi non avevano indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i redditi delle vincite. Ora dovranno restituire i soldi percepiti da quando è cambiata la loro situazione reddituale, poi ci saranno anche le multe. Ma con le vincite su Internet i fondi per pagare non mancheranno. I finanzieri, comparando reddito, giocate e movimentazioni hanno scoperto l’irregolarità, e la mancata denuncia all’Inps, per continuare a percepire il sostegno.

In questi primi nove mesi dell'anno, sono una trentina le persone individuate dalle Fiamme Gialle locali, sospettate di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo che supera i 260 mila euro. Gli altri casi sono diversi, diciamo che rientrano in casistiche più classiche.