Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Montecarlo ed è il nuovo leader del mondiale

E' Max Verstappen il vincitore del Gran Premio di Monaco 2021. Il pilota della Red Bull diventa così anche il nuovo leader del mondiale, scavalcando il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton, settimo al traguardo, ed ora staccato di quattro punti, 105 a 101. Sul podio la Ferrari di Carlos Sainz e la Mclaren di Lando Norris, quarto Sergio Perez con l'altra Red Bull, quinta l'Aston Martin di Vettel, sesta l'Alpha Tauri di Gasly, settimo il campione del mondo Lewis Hamilton, ottavo Lance Stroll con l'Aston Martin, nono Esteban Ocon su Alpine, e decimo l'italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.





La gara

Il primo colpo di scena arriva ancora prima della partenza. Il poleman Charles Lecerc non prende parte alla corsa, la sua Ferrari ha riscontrato problemi nel giro di ricognizione in seguito all'incidente del sabato in qualifica. Un problema al semiasse, non rilevato nel corso delle ispezioni dei meccanici. Verstappen si trova così la strada spianata, parte primo e tiene il comando della gara per tutta la corsa, senza problemi e senza mai essere insidiato dai rivali. Giornata nera per le Mercedes: Bottas costretto al ritiro quando era al secondo posto per un problema ad una gomma che non si toglie nel corso del pitstop, Hamilton solo settimo al traguardo senza mai essere stato competitivo, e polemico con il suo team per la strategia adottata. Nel finale l'inglese riesce a strappare il giro più veloce della gara, conquistando così il punto addizionale. Carlos Sainz quindi coglie l'occasione. Partito quarto si ritrova secondo, prova a d insidiare Verstappen ma la Red Bull è irraggiungibile, e conquista così il primo podio della sua esperienza in Ferrari, insieme all'ex compagno della Mclaren Norris, terzo. Finalmente una bella gara per Vettel, che chiude quinto con la sua Aston Martin.





Le parole dei protagonisti

Così il vincitore, Max Verstappen: "È speciale vincere qui, è stata una gara fantastica, perchè bisogna mantenere sempre la concentrazione, gestire le gomme, sognavo fin da bambino di vincere qui. Questo di Montecarlo è il gran premio che avrei voluto sempre vincere. Lo seguo fin da quando ero bambino, guardavo questa gara, sento molto orgoglio per questo successo, ora guardiamo avanti". Primo podio con la Ferrari per Carlos Sainz, secondo: "È un grande risultato, se me l'avessero detto prima che sarei venuto qui per il podio avrei accettato tutto quello che è successo. Non ha lo stesso sapore di sempre, ma Ferrari può essere fiera di quanto fatto. Quando vedi l'altra macchina che non può partire senti più responsabilità. Dovevo gestire la partenza, il traffico e tanto altro, ma il team ha meritato il podio".