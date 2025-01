Francesco Gabbani a RTL 102.5: “Dopo Sanremo uscirà il mio nuovo album e ci saranno dei nuovi appuntamenti live”

Francesco Gabbani è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per annunciare l’aggiunta di nuove date al suo “Dalla Tua Parte Tour 2025”. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Tra un mese, dopo il Festival, esce il mio nuovo album, “Dalla Tua Parte”, nel senso che è dalla parte degli ascoltatori. E poi ripartiranno gli appuntamenti live. Ho fatto un primo assaggio al Forum di Milano prima di Natale, diciamo che ho fatto il debutto. In primavera quindi ripartiranno i live, rifarò l’Arena di Verona il 1° ottobre e continuerò nei palazzetti in autunno». Infatti, alle precedenti date già comunicate, che comprendono Firenze, Padova, Terni, Roma e Verona, si aggiungono Verona il 1° ottobre, Casalecchio di Reno il 5 novembre, Livorno il 7 novembre, Conegliano il 14 novembre, Montichiari il 15 novembre, Vigevano il 16 novembre e Napoli il 3 dicembre.





La partecipazione al Festival di Sanremo 2025

Nel corso di The Flight, il cantante ha anche rivelatole sue emozioni in attesa di partecipare alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo: «L’anno scorso ho avuto il piacere e l’onore di accompagnare Fiorella Mannoia nella serata dei duetti. Sono molto contento di tornare quest’anno, sono gioioso e per me il Festival di Sanremo è un luogo felice, è come tornare in vacanza in un posto dove ti sei divertito e sei stato bene. Le edizioni del Festival a cui ho partecipato sono state fondamentali per il mio percorso artistico e anche per il percorso di vita. Pensare di tornarci mi dà tanta gioia, soprattutto con una canzone così. Si intitola “Viva la vita”. Sono contento ovviamente che a Carlo Conti sia piaciuta e non era scontato». «Questo brano ha un respiro universale, è un invito fondamentalmente ad accettare serenamente e con gratitudine il fatto che il senso della vita non lo sappiamo, lo cerchiamo e intanto possiamo apprezzare il fatto che siamo vivi e sembra scontato dirlo, ma non lo è, soprattutto al giorno d’oggi. Persi nei nostri meccanismi di arrivismo, di apparenza e del possedere ci dimentichiamo di dirci grazie e dire grazie all’esistenza. Se facciamo tutti i ragionamenti che facciamo è proprio perché siamo vivi, quindi viva la vita» ha aggiunto Francesco Gabbani