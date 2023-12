Francesco Totti vola a New York, fuga romantica con Noemi Bocchi Photo Credit: Instagram

Nella Grande Mela il Natale è magico. L'atmosfera, tipicamente americana, rende tutto più bello. Forse per questo motivo, l'ex capitano della Roma ha deciso di lasciare la Capitale per le feste di Natale.

Totti, uno dei personaggi più cliccati dell'anno dopo la fine della storia con Ilary Blasi, si concede una fuga romantica. Destinazione New York con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna (finita nel vortice mediatico). Noemi ha condiviso alcuni scatti insieme all'ex calciatore: le foto sono diventate virali in pochissimo tempo. Francesco e Noemi in viaggio formato famiglia.

UNA FAMIGLIA ALLARGARA

La coppia a New York non è sola: ci sono anche i figli di Noemi Bocchi e Isabel Totti, nata dal matrimonio tra il "Pupone" e la Blasi (che in un docufilm, Unica, ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d'amore con Totti).

La fine del matrimonio tra Totti e la Blasi - annunciato durante la scorsa estate, ma anticipato da una spifferata su Dagospia - è stata sicuramente la notizia più forte di gossip dell'ultimo anno. Insieme, però, al nuovo fidanzamento di Belen Rodriguez.

LA NUOVA CASA DI TOTTI E NOMI

Dopo aver ufficializzato il fidanzamento, Totti e Noemi sono andati a vivere insieme a Roma nord, Vigna Clara: un cambiamento totale per Francesco, che con la Blasi ha sempre vissuto nella "mega" villa al quartiere Eur (Roma sud). I beninformati raccontano di una casa con ogni tipo di confort.

Così, Totti e Noemi Bocchi stanno per trascorrere il loro primo Natale insieme. Noemi e Totti sono molto affiatati, una coppia solida che farà sognare i fan. Secondo rumors, si sarebbero conosciuti sul campo di padel e poi sarebbe nato l'amore. Giorno dopo giorno.

Lei è laureata in economia, ha 35 anni ed ha 11 in meno dell'ex calciatore. Alle sua spalle c'è un matrimonio con il dirigente del Tivoli Mario Caucci. I due hanno avuto due figli: Sofia e Tommaso.