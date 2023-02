Francia: studente 16enne accoltella e uccide l'insegnante di spagnolo in classe, arrestato

Lo studente che questa mattina ha accoltellato a morte un'insegnante in una scuola privata di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, ha sedici anni ed ora si trova in stato di fermo giudiziario: lo ha riferito il Procuratore della Repubblica di Bayonnne, Jerome Bourrier, arrivato sul luogo della tragica aggressione che ha subìto l'insegnante di spagnolo, una donna di 52 anni rimasta uccisa dal ragazzo mentre stava facendo lezione

Accoltellata in classe

Come ha ricostruito proprio il procuratore, l'aggressione è avvenuta durante la lezioni di spagnolo verso le 10 del mattino. Lo studente assalitore avrebbe fatto irruzione all'interno della classe scagliandosi violentemente contro l'insegnante, morta poco dopo. Secondo fonti della polizia citate da Le Figaro, il ragazzo ha detto di aver "sentito delle voci" di notte che gli dicevano di uccidere la professoressa di spagnolo. Subito dopo l'aggressione, gli altri studenti sono stati chiusi nelle loro aule, e dopo l'intervento della polizia sono stati fatti uscire dall'edificio. "Mi immagino quanto sia stato traumatico per loro", ha dichiarato il portavoce del governo francese, Oliver Veran. Si è recata nella scuola la ministra dell'Istruzione, Pap Ndiaye. L'episodio richiama alla memoria quanto accaduto il 13 settembre scorso in Normandia, quando uno studente di 15 anni accoltellò alla gola l'insegnante di un liceo di Caen. La vittima, di 63 anni, venne dimessa pochi giorni dopo e lo studente, con turbe psichiche, fu arrestato sotto sorveglianza medica. Ma l'episodio richiamato alla mente è il barbaro assassinio del professor Samuel Paty, che il 16 ottobre 2020 fu ucciso nei pressi della scuola dove insegnava da un fondamentalista islamico rifugiato russo di origini cecene, nella regione di Parigi. Paty fu decapitato. La sua sola colpa, quella di aver tenuto una lezione in classe sulle vignette satiriche su Maometto, pubblicate sulla controversa rivista Charlie Hebdo.