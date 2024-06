G7 in Puglia: tutto quello che c'è da sapere, dalla cena "light" all'incantevole Borgo Egnazia

Borgo Egnazia, da tempo, è protagonista nel panorama internazionale: le nozze di Justin Timberlake, la festa di Madonna (che li ha festeggiato i 60 anni), il matrimonio indiano da 20 milioni di euro. Tra Fasano e Savelletri, dove inizia il Salento nel cuore della Puglia, nasce questo luogo scelto da decine e decine di big, in questi giorni più blindato che mai grazie alla presenza di migliaia di uomini delle Forze dell'Ordine. Si tratta del settimo G7 in Italia.

Alle porte del Salento, immerso negli ulivi secolari. Lì, a Borgo Egnazia, la storia va a braccetto con le tradizioni della Puglia e non mancano panorami mozzafiato. E' tutto pronto per il G7, atteso per domani 13 giugno fino a sabato 15.





QUANTO PUO' COSTARE UNA NOTTE A BORGO EGNAZIA?

La parola d'ordine è lusso. Una suite d'estate può arrivare a costare fino a 4.500 euro a notte. Per questo motivo la privacy è garantita al cento per cento ed in queste stanze mostruosamente belle hanno dormito David Beckham, Justin Timberlake, Jessica Biel o Madonna. Oltre agli uomini più potenti del pianeta.

LE MISURE DI SICUREZZA

Luogo blindato. Inaccessibile. Borgo Egnazia è presidiato dalle Forze di Polizia, uomini sparsi in ogni angolo della città (dal mare e dal cielo) per garantire il livello massimo di sicurezza nel corso del summit. Si contano ben 7500 agenti tra poliziotti, carabinieri, finanzieri. Intensificati al massimo i controlli per chi dovrà transitare in quell'area.

LA CENA INAUGURALE

Giovedì 13 giugno, alle 18 circa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni accoglieranno i capi di Stato che sono attesi in Puglia. La cena inaugurale si svolgerà al Castello Svevo di Brindisi, si tratta di un evento a porte chiuse e ci sarà il discorso di Mattarella. Secondo indiscrezioni, sarà servita una cena light: quattro portate con piatti della tradizione pugliese.

I PREDECENTI DEL G7 IN ITALIA

Per la settima volta il G7 si svolge in Italia. Per due volte l'ha ospitato Venezia (1980, 1987), poi Napoli (1994), Genova (2001), L'Aquila (2009) e Taormina (2017). Ma chi partecipa a questo importantissimo summit? Giorgia Meloni, Joe Biden, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Fumio Kishida e Justin Trudeau, Papa Francesco, che sarà presente in Puglia nel corso del secondo giorno. E poi ci saranno anche molti leader politici da tutto il mondo: Erdogan, Bin Salman, l’indiano Modi, il brasiliano Lula.