Garrincha: God save the Queen. Perché se guarda il Governo, Elisabetta si mette a piangere

Il caso che coinvolge il governo May

I negoziati per la Brexit vanno male, ma presto la premier, Theresa May, potrebbe ricordarli con nostalgia. Il dossier sulle molestie e i comportamenti a luci rosse di 15 membri del suo governo, infatti, rischia di sconvolgere la politica britannica. Già il nome del dossier è tutto un programma: ‘Hig Libido MPs’, tradotto, ‘Deputati ad Elevata Libidine’. La lista è di oltre 30 politici, 15 – come detto – membri a vario titolo del governo May. Vi assicuriamo che tutto quello che state per leggere non è frutto di fantasia o di battute da pub, ma tratto dal documento, che potrebbe costare il Governo alla May. Allacciatevi le cinture… si va dal veterano parlamentare ‘perennemente ubriaco e inappropriato con le donne’, alla deputata, che avrebbe ripetute ‘relazioni extraconiugali con giovani assistenti maschi’. Ancora, leggiamo testualmente, si parla lungamente dell’alto membro del governo ‘lesto di mano alle feste’. Se non fosse una cosa potenzialmente tragica, ci sarebbe da ridere, mentre si sprecano i rapporti sessuali, negli austeri uffici di Westminster. Si legge, poi, di un paio di prostitute d’alto bordo e di un conservatore ripreso in video, nel pieno di seduta di sesso estremo con tre uomini. Alla fine, il sottosegretario al commercio internazionale, che manda l’assistente a comprare un vibratore fa quasi tenerezza. Dio salvi la Regina.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti