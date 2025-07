Gatti: è la giornata Mondiale dedicata ai felini

Il 17 febbraio si festeggiano gli amici a quattro zampe

Da 27 anni in Italia è dedicata la giornata dei gatti: il 17 febbraio infatti si festeggia il World Cat Day. La data è stata scelta nel 1990 attraverso un sondaggio della rivista Tuttogatto che ha eletto come mese favorito febbraio, mese dell’Acquario, ovvero degli spiriti liberi, e delle streghe, creature magiche come i gatti, mentre il 17 (1x7) ricorda le sette vite di cui questi felini godono.

