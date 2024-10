Gaza, l'esercito israeliano avrebbe ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar

Secondo la tv israeliana Channel 12 tutti i test effettuati, tra cui quello del DNA, darebbero la conferma: il leader di Hamas Yahya Sinwar sarebbe stato ucciso in un'operazione su Rafah, nella Striscia di Gaza. Nell'attacco sono morte tre persone, che avrebbero avuto con sé banconote e carte d’identità. E in questi minuti sono circolate anche delle foto in cui si vedrebbe proprio il volto di Sinwar. Intanto l’esercito israeliano precisa che nell’edificio colpito non c’erano ostaggi. In passato infatti erano circolate notizie secondo cui il capo dell’organizzazione si sarebbe nascosto con alcuni dei prigionieri del 7 ottobre, ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Il premier Benyamin Netanyahu ha chiesto al portavoce dell'Idf di rassicurare le famiglie dei rapiti. Intanto si aspettano conferme ufficiali sulla sorte di Sinwar. Dal canto suo, il Ministro della Difesa Yoav Gallant ha scritto “Raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo”, postando una foto del leader di Hezbollah Nasrallah e del numero due di Hamas Mohammed Deif, uccisi nelle scorse settimane, con sopra una x rossa, che significa "eliminato". Accanto un'altra casella nera vuota, con sopra lo stesso simbolo.