Genova, chat Telegram incitava all'odio razziale e al terrorismo. Arrestati 3 giovani

Avrebbero condiviso materiale suprematista xenofobo, misogino, omofobo, antisemita e pedopornografico tra gli utenti di una chat Telegram chiamata “Blocco Est Europa”. Con quest'accusa la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, ha eseguito tre misure cautelari, due in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di tre giovani.

I REATI CONTESTATI

I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi all’apologia di gravi crimini, anche di tipo terroristico come stragi e omicidi, oltre che diffusione di materiale pedopornografico. I tre ragazzi sono due genovesi e un cuneese residente in provincia di Salerno. Perquisiti anche tre minorenni residenti a Torino, Lanciano e Sanremo.

Oltre a diffondere immagini e video di violenze e torture, provenienti anche da ambienti jihadisti, nelle chat i ragazzi avrebbero condiviso anche quelle di stragi, come nel caso degli, gli autori di massacri nelle scuole elementari e medie. Secondo il giudice per le Indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza, i ragazzi avrebbero anche progettato attacchi alle istituzioni. Alcuni avrebbero inaugurato una vera e propria “campagna di addestramento” al tiro con armi ad aria compressa, utilizzando come bersaglio effigi di cariche dello Stato in zone abbandonate di Genova "