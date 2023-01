Gianluca Vialli non ce l'ha fatta, è morto oggi all'età di 58 anni, aveva un tumore al pancreas

UN DOLORE ATTESO, MA GRANDE

La notizia era attesa, non per questo è meno dolorosa. A metà dicembre le condizioni di Gianluca Vialli si erano ulteriormente aggravate. Era stato ricoverato a Londra, la città dove abitava da vent'anni. Poco prima di Natale aveva ricevuto la visita dell'anziana madre, che a 87 anni era partita da Cremona per andare a salutare suo figlio. La battaglia contro il tumore al pancreas è durata cinque anni. In un primo momento Vialli ha tenuto nascosta la malattia, magari indossando un maglione sotto la camicia per mascherare il deperimento. Poi però si è raccontato, con sincerità e umanità. Ha parlato del cancro come di un ospite di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Oggi la malattia ha vinto. Ma Gianluca resta un esempio per come ha affrontato la fase più difficile della sua vita.





CALCIATORE STRAORDINARIO, UOMO PER BENE

Nato nel 1964, ha mosso i primi passi nella Cremonese, la squadra della sua città. Gianni Brera lo ribattezzò Stradivialli, accomunandolo a un violino unico e pregiato: un attaccante formidabile, un giocatore intelligente, un uomo per bene e per un paio d'anni è stato anche allenatore. Ha conquistato uno storico scudetto con la Sampdoria, insieme a Roberto Mancini; li chiamavano i gemelli del gol, un rapporto più che fraterno proseguito fino a oggi. Ha vinto tutto con la maglia della Juventus ( in copertina la coppa dei Campioni vinta nel 1996 all'Olimpico contro l'Ajax) e ha continuato a farlo anche al Chelsea. Ha fatto, con garbo e arguzia, il commentatore televisivo. Poi – già malato- è stato dirigente azzurro, fino al commovente abbraccio di Wembley con Mancini subito dopo la conquista degli Europei da parte degli azzurri. Un abbraccio che è stato la sintesi di una vita.